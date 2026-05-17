Ireen Wüst was dit weekend een van de vele bekende deelnemers bij de Hyrox in schaatstempel Thialf. Het schaatsicoon nam bij de dubbels deel samen met haar grote liefde Letitia de Jong. En sporten kunnen de twee oud-topschaatsers nog altijd erg goed. Ze finishten in een indrukwekkende tijd.

Heel Heerenveen staat al sinds donderdag volledig in het teken van de terugkeer van de Hyrox-competitie. Vier dagen lang wordt ijsbaan Thialf gebruikt als podium voor de loodzware sport, die de afgelopen jaren steeds populairder wordt. Onder de deelnemers in Thialf bevonden zich - uiteraard - ook een flink aantal bekende (oud-)schaatsers. Zo nam Ireen Wüst deel met haar partner Letitia de Jong. En dat ging de geliefden behoorlijk goed af.

Nog altijd topfit

De 40-jarige Wüst maakte haar officiële debuut met haar zeven jaar jongere vrouw. Dat ze meteen tot een sterke tijd zouden komen, is dan ook een knappe prestatie. De zesvoudig olympisch kampioene moest diverse circuits afleggen. Steeds werd er een kilometer hardgelopen, waarna er een zware krachtoefening te wachten stond. Vervolgens moest er weer gelopen worden en dat in totaal acht keer.

Uiteindelijk kwamen de twee voormalig topschaatssters binnen in een zeer verdienstelijke tijd. Wüst en De Jong hadden 1:10.36 nodig om de helse tocht af te leggen. Dat is voor debutanten bij de Hyrox een erg goede tijd. Ze bewijzen maar weer dat ze ook heel wat jaartjes na hun actieve schaatscarrière nog altijd topfit zijn.

Trotse tocht over de finish

Op beelden die zijn geplaatst op het officiële account van Hyrox Benelux valt te zien hoe Wüst en haar vrouw zich volledig afbeulen. Bij elke nieuwe oefening krijgen ze het steeds zwaarder, maar stoppen komt in hun woordenboek natuurlijk niet voor. Uiteindelijk komen de twee geliefden samen over de finish, waarbij ze elkaars handen trots vasthouden.

Wüst was zeker niet de enige oud-schaatskampioen die besloot deel te nemen en terug te keren naar het voor haar zo mooie Thialf. Ook onder meer schaatsiconen Sven Kramer en Erben Wennemars waren van de partij. Net als Joy Beune, die de Hyrox-wedstrijd zag als ideale voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover