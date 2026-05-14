Robin Groot stopte in 2025 met schaatsen, maar ze bleef altijd vol met sportieve doelen. Ze liep een marathon en deed meerdere Hyrox-races, maar nu deelt ze een verontrustende boodschap. Haar lichaam heeft even op de rem getrapt en dus slaat ze een nieuwe weg in.

Groot stopte in 2025 met schaatsen, omdat ze zich onder andere op haar studie sportmarketing wilde focussen. De 25-jarige ex-atlete bleef wel sporten en ging verschillende sportieve uitdagingen aan. Ze liep begin 2026 een marathon in Parijs en deed na haar loopbaan ook mee aan verschillende edities van de Hyrox. Een drukke periode, maar die tijd heeft bij Groot toch ook haar tol geëist.

"De laatste weken luisterde ik iets te weinig naar mezelf", begint Groot haar eerlijke verhaal via Instagram. "Ik probeerde alles te combineren en legde mezelf hier veel druk op, waardoor ik vergat soms ook even rust te nemen." Groot vertelt dat 'sporten voor haar de basis blijft', maar dat ze daarin wel een stap terug heeft moeten nemen vanwege een gebrek aan energie.

Een soloreis

Groot voelt dat ze iets wil veranderen en dus heeft ze besloten om iets heel leuks te doen: het maken van een reis in haar eentje. De ex-schaatsster vertelt dat ze dit eerst nooit durfde, maar dat ze voelt dat dit het juiste moment is. Ze wil 'uit haar routine en comfortzone' om rust te vinden en te genieten van het leven. Op de beelden die ze bij de post deelt is te zien dat de reis waarschijnlijk richting Bali, Indonesië zal gaan.

Onder de post stromen de positieve reacties voor de keuze van Groot dan ook binnen. Onder andere haar schaatsvriendin Michelle de Jong is erg blij dat haar voormalig collega heeft besloten om in haar eentje een reis te maken. Net als vele andere volgers van Groot. Wanneer ze zal vertrekken is nog niet bekend, maar gelukkig hoeft ze geen rekening meer te houden met het schaatsseizoen. Daarvoor zijn de voorbereidingen namelijk in volle gang.

