Hoe ziet de toekomst van Jutta Leerdam er uit? Die vraag staat nog altijd open na haar succesvolle Olympische Winterspelen. Het is nog altijd niet duidelijk of ze doorgaat met schaatsen of haar carrière beëndigt. Momenteel is ze echter bezig met iets wat lange tijd ondenkbaar was tijdens haar schaatsloopbaan.

Voor het eerst in twaalf jaar tijd is Leerdam namelijk met haar familie op ski-vakantie. De olympisch kampioene stond vroeger geregeld op de lange latten, maar liet de sport ook lange tijd links liggen tijdens haar carrière. Het komt natuurlijk geregeld voor dat er ongelukken gebeuren op wintersport en dat wil je voorkomen als topatlete.

Nu ligt dat anders, zo blijkt uit de recente TikTok van Leerdam. Als iemand in de reacties vraagt of 'extreme sporten zoals skiën niet verboden zijn voor topatleten', antwoordt Leerdam als volgt. "Ik won goud op de Spelen en na twaalf jaar niet kunnen skiën denk ik dat het weer tijd is."

Of het een voorbode of op een afscheid in de schaatswereld, dat is nog even afwachten. Leerdam lijkt wel een motto te hebben omarmd waaruit blijkt dat ze wil kiezen wat goed is voor haar. 'Geen spijt wanneer we oud zijn", schrijft ze als caption. Terwijl ze zichzelf filmt op de lange latten klinkt een passage uit het nummer One Day/Reckoning Song, dat overeenkomsten heeft met de caption.

Leerdam besloot na de Winterspelen, waar ze goud en zilver won, een eind aan haar seizoen te maken. Vervolgens vertoefde ze kort in Nederland en reisde ze naar Puerto Rico, de Verenigde Staten en nu dus Frankrijk. Daar geniet ze in winterse omstandigheden dus van een leven buiten de schaatswereld.

Wanneer maakt Jutta Leerdam een beslissing?

Wanneer Leerdam een definitief besluit over haar schaatstoekomst neemt is nog onduidelijk. Zij en haar verloofde Jake Paul hebben er nooit een geheim van gemaakt een gezin te willen stichten. Met goud op de 1000 meter is haar olympische missie ook volbracht. Normaal gesproken wordt komend voorjaar duidelijk wat Leerdam gaat doen. Dan beginnen schaatsers langzaamaan met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen, dat in het najaar begint.