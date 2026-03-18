Jutta Leerdam heeft er heel wat airmiles op zitten na de Olympische Winterspelen. In Milaan won ze goud op de 1000 meter en pakte ze nog zilver bij de 500 meter. Sindsdien verbleef ze in Puerto Rico, Nederland, de Verenigde Staten en nu Frankrijk. Daar feest de topschaatsster met haar familie tijdens de aprés-ski.

In 2025 leefde Leerdam in feite als een monnik. Alles stond in het teken van olympisch goud op haar geliefde afstand de 1000 meter. Op de Winterspelen werd het nog spannend, omdat landgenote Femke Kok haar tot het uiterste dreef. Uiteindelijk maakte Leerdam haar droom waar, waarna een reis over de wereld begon.

Jutta Leerdam reist de wereld over

Vanuit Milaan ging Leerdam naar Miami, waar haar verloofde Jake Paul geopereerd moest worden. Daarna vloog de schaatskampioene naar Nederland. Daar werd ze onder meer geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. Niet veel later dook Leerdam op bij het landhuis van haar geliefde op Puerto Rico. Vanuit daar was het een korte reis naar de Verenigde Staten, waar Leerdam onder meer Kentucky en Los Angeles aan deed.

Toch ruilde ze de zon in voor winterweer. Met de familie Leerdam en Jake Paul ging ze op skivakantie in de Franse Alpen. "De Leerdams gaan na 12 jaar weer op skivakantie", schreef ze bij een reeks beelden vanuit het Franse Courchevel.

Jutta Leerdam dompelt zich onder in de après-ski

Maar het bleef niet alleen bij avontuurtjes op de lange latten. Op twee video's is te zien hoe Leerdam en haar familie genieten van de après-ski. De topschaatsster wapperde op een van de beelden jolig met de Nederlandse vlag. Ook het Duitse Bild is dat niet ontgaan. "Een feestje in de blokhut met een olympisch kampioene", schrijven zij. "Ze geniet volop van haar leven buiten de sport!", voegt het Duitse medium er aan toe.

Het is de vraag of Leerdam ooit nog topsport gaat bedrijven. De Nederlandse reed haar laatste race op de olympische 500 meter. Ze kreeg een aanwijsplek voor de WK sprint in Heerenveen, maar daarvoor bedankte ze vriendelijk. De grote vraag is wat de toekomst voor haar brengt. Maar daar heeft momenteel alleen Leerdam het antwoord op. Ze heeft er nooit een geheim van gemaakt vroeg een gezinsleven te willen stichten met Jake Paul.