Blijft olympisch kampioene Jutta Leerdam behouden voor de schaatssport? Dat is de grote vraag. Het antwoord komt volgens schaatsicoon Marianne Timmer waarschijnlijk ergens in april of mei. Het kan nog alle kanten op. Leerdam pakte in Milaan goud op de 1000 meter en heeft er nooit een geheim van gemaakt een gezin te willen stichten met haar verloofde Jake Paul.

Timmer hoopt dat Leerdam nog zeker twee jaar doorgaat met schaatsen. "Het is natuurlijk wel een feestje om naar te kijken. Ook die hele entourage eromheen met Jake Paul, dat brengt toch iets extra's. Ik zou het leuk vinden als ze doorgaat", zegt de drievoudig schaatskampioene in Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

'Kleine Jutta's'

"Wel heb ik zo'n gevoel dat zij naar Amerika vertrekt en toch een paar kleine Jutta’s met Jake gaat maken", vervolgt Timmer, die een scenario als Francesca Lollobrigida nagenoeg uitgesloten acht. De 35-jarige Italiaanse zorgde in Milaan als schaatsende moeder met twee keer goud (3000 en 5000 meter) voor een grote verrassing. "Dat zie ik niet gebeuren bij Jutta."

Timmer verklaart zich nader: "Jutta en Jake hebben toch een heel ander leven en er gaan andere dingen op haar pad komen. Ze heeft zichzelf goed weten te profileren. Er zijn inmiddels mooie merken aan haar verbonden, dus zij gaat een heel ander leven tegemoet." Leerdam verliet na haar goud op de 1000 met en het zilver op de 500 meter voortijdig het olympische Milaan. Ze vertrok naar Amerika, waar ze bij haar geliefde Jake Paul is. Hij moest afgelopen week een nieuwe operatie aan zijn kaak ondergaan. Paul brak in een eerder gevecht met Anthony Joshua zijn kaak op meerdere plekken.

Overigens keerde Leerdam alweer razendsnel terug naar Nederland. Ze woonde namelijk een voetbalwedstrijd bij in Eindhoven. Leerdam was aandachtig toeschouwer bij PSV - sc Heerenveen. Het lijkt er daarom ook op dat ze zondag in Milaan is voor de sluitingsceremonie.

'Volledig commitment'

Schaatsen vereist volgens Timmer 'volledig commitment' en dat past niet in een jetset leven, zoals Leerdam en Paul met regelmaat leiden. "Bij schaatsen is het alles of niks. Je kan het niet halfbakken doen met vijf keer in de week trainen. Dat gaat gewoon niet. Dit is zo'n hoog niveau, dus daar moet je echt wel alles voor geven."

Timmer verwacht dat Leerdam snel de keuze gaat maken. "Ik denk dat ze het na dit seizoen kenbaar gaat maken, want ze heeft natuurlijk wel een heel team opgetuigd. Er staan ook allemaal sponsoren achter haar. In dat opzicht staat alles klaar. Maar ja, ze heeft haar hoogtepunt bereikt. Zij wilde goud op de Spelen en dat heeft ze. Dus ja, dan kan je nu ook alleen maar verliezen."

Advies

Maar als Timmer dan toch een advies aan Leerdam mag geven. "Twee jaar doorgaan met een optie voor optie nog twee jaar", stelt de drievoudig olympisch schaatskampioene. "Ze heeft een geoliede machine staan. Ze zouden daarbij wat andere sporters kunnen aantrekken. Ze heeft bewezen dat het kan, want een eigen ploeg opzetten is geen makkelijke opgave. Dat heeft ze knap gedaan."

Bekijk of beluister hieronder de laatste aflevering van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer terugblikt op de hoogte- en dieptepunten van TeamNL bij de Winterspelen in Milaan.