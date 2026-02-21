De Olympische Spelen van Milaan zitten er alweer bijna op. Het spektakel wordt zondag afgesloten met de sluitinsceremonie en daar worden nog een aantal olympiërs extra in het zonnetje gezet. Schaatsicoon Marianne Timmer hoopt dat Jutta Leerdam er daar één van is.

Leerdam was wereldwijd misschien wel de populairste atlete van de Winterspelen. Ze heeft de meeste volgers op Instagram en presteerde geweldig op het ijs. Ze maakte haar grote droom waar met olympisch goud op de 1000 meter. Bovendien pakte ze zilver op de 1000 meter.

Daarom zou ze volgens Timmer de perfecte vlaggendrager zijn voor Nederland tijdens de sluitingsceremonie in Verona. "Ook omdat ze zoveel impact heeft gemaakt voor de schaatssport. Alleen zij zit volgens mij nu in Amerika", zegt ze in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud.

Leerdam is inderdaad al vertrokken uit Milaan en met haar verloofde Jake Paul naar Miami gevlogen. Daar moest de bokser namelijk geopereerd worden aan zijn kaak. Volgens Timmer moet ze weer ingevlogen worden. "Iedereen zou dat natuurlijk wel fantastisch vinden om Jutta de vlag te zien dragen."

Veel impact

"Ja, zij heeft heel veel impact gemaakt", benadrukt de drievoudig olympisch kampioene nogmaals. "Internationaal, wereldwijd. Dus ja, het is wel wel iconisch hè, dat zij dan ook dit uitdraagt namens TeamNL met de vlag. Dat zou wel heel mooi zijn." Zo zou ze Leerdam alsnog een extra optreden bij de Winterspelen krijgen. Eerder werd ze in het TeamNL Huis wel al gehuldigd voor haar goud op de 1000 meter.

Bijzonder bezoek

"Ik acht de kans wel klein dat zij daarvoor terugkomt", stelt Timmer echter. Toch staat er ook nog wat anders op de kalender waarvoor Leerdam wellicht terugkeert naar Europa. "We hebben ook nog het bezoek natuurlijk bij het koningshuis, wat altijd heel bijzonder is."

Dat staat komende dinsdag gepland. De medaillewinnaars gaan op bezoek bij koning Willem-Alexander, koningin Máxima en kroonprinses Amalia. "Ik denk wel dat ze terug gaat komen naar Europa", aldus Timmer.

Openingsceremonie overslaan

De ex-topschaatsster was zelf nooit aanwezig bij de openingsceremonie van de Spelen. Dan wilde ze zich liever focussen op haar olympische races. Veel Nederlandse olympiër, waaronder Leerdam, Femke Kok en Joy Beune, maakten diezelfde beslissing. "Ik wil gewoon niet zo lang op m'n benen staan. Ik wil niet zo lang in de kou zitten", aldus Timmer. "En bij de sluiting is natuurlijk een ander verhaal. Dan is het al geweest."

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.