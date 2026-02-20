De Olympische Spelen van Jutta Leerdam zitten er al weer op en de topschaatsster heeft Milaan dan ook al verlaten. Ze vertrok met een gouden en zilveren medaille en zal daarvan nog lang kunnen nagenieten, net als haar familie.

Leerdam maakte haar grote droom waar tijdens de Winterspelen: olympisch goud op de 1000 meter. Met die titel heeft ze haar grootste doel in het schaatsen bereikt en als kers op de taart pakte ze ook nog een mooie zilveren medaille op de 500 meter.

Haar familie was erbij in Milaan om haar te steunen. Haar zussen en broer, Merel, Beaudine en Kjeld, vlogen samen met de 27-jarige schaatskampioene in een privéjet naar Italië. Ze hebben de hele carrière van Jutta van dichtbij meegemaakt met als hoogtepunt vorige week maandag haar gouden plak.

'We hebben het haar zien dromen'

De drie staan daarom nog even stil bij de race van hun zus op de 1000 meter. "We hebben het haar zien dromen, we hebben het haar zien doen", schrijven ze beelden van henzelf juichend op de tribune. Ze springen samen op en neer nadat Leerdam over de finish komt. "Onze harten zullen dit moment nooit vergeten. Olympisch goud voor onze zus."

De schaatsster reageerde op het filmpje op Instagram. "Love jullie", schrijft zij. Ze vierde haar titel in Milaan al uitgebreid met haar familie. Ze gingen samen uit eten, waarbij haar zussen ook even de gouden medaille om hun nek mochten dragen.

Toekomst

Nu Leerdam haar grote droom heeft waargemaakt zijn er veel vragen over haar toekomst. Ze gaf zelf aan dat ze nog niet weet of ze verder gaat met de topsport. De Nederlandse heeft ook laten weten dat ze een kinderwens heeft en wil zich de komende jaren wellicht daarop focussen, samen met haar verloofde Jake Paul.