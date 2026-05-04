Ex-topschaatsster Irene Schouten werd eind 2024 moeder, speelde met de gedachte om terug te keren naar de sport maar besloot toch een andere ambitie voorrang te geven. Daar heeft ze bepaald geen spijt van. En ook met haar onderneming kan ze prijzen pakken.

Schouten speelde begin 2025 nog met de gedachte om een marathonploeg op touw te zetten. Vanwege gezondheidsklachten bij zoon Dirk kon ze daar niet de benodigde tijd en aanadacht aan schenken. Later dat jaar had ze nog een ander plan voor een onderneming. En die is er gekomen: sportschoolketen RFRMR.

De keten, die is gefocust op reformer pilates, groeit als kool. De ene na de andere vestiging wordt geopend. Sommige daarvan horen direct bij RFRMR, andere zijn door een franchisenemer opgezet. De eerste paar filialen waren in de Noord-Hollandse regio West-Friesland, waar Schouten vandaan komt. Inmiddels is er ook een RFRMR te vinden in de provincie Friesland.

'Iets kunnen winnen'

In een Instagram-story deelt meervoudig olympisch kampioene Schouten mee dat de keten in de running is voor een prijs. "Nadat ik stopte met schaatsen, dacht ik dat ik het gevoel van iets kunnen winnen nooit meer zou krijgen", schrijft ze. "Niets is minder waar. Wij (RFRMR) zijn genomineerd voor de Van der Valk publieksprijs voor ondernemend West-Friesland. Zo leuk! Helpen julle mij en ons fantastische team aan deze prijs?"

Schouten zit dus prima in haar vel. In een reeks foto's laat ze zien hoe de maand april voor haar verliep. Ze trok er regelmatig op uit om te sporten, bijvoorbeeld hardlopen, en man DirkJan Mak houdt zijn zoontje vast voor een goed gesprek. Ook is Schouten met een groepje andere mensen te zien middenin een bloemenveld.

Dirk (1)

Dirk (1) heeft onder meer last van epilepsie. Dirk ontwikkelt zich niet zoals gezonde kinderen en de artsen kunnen niet voorspellen hoe zijn ontwikkeling zal zijn. Dat is wisselend bij de andere gevallen.

“Maar hij gaat vooruit", zegt de drievoudig olympisch kampioene in een recente update. "Dirk zit op een speciale medische opvang, waar goed voor hem wordt gezorgd en met hem wordt geoefend.”