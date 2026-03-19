Het lange schaatsseizoen is eindelijk ten einde en dus kunnen de schaatsers genieten van een welverdiende vakantie. Een aantal van hen maakt er geen geheim van wat ze in de spaarzame vrije tijd gaan doen. Kjeld Nuis en Joy Beune gaan er bijvoorbeeld samen op uit.

Dat vertellen ze aan het Instagram-kanaal van TeamNL, dat naar de vakantieplannen vroeg tijdens het afsluitende diner voor olympische medaillewinnaars in Den Haag. Daar werd het seizoen dinsdag afgesloten. Jenning de Boo stapte woensdagochtend meteen het vliegtuig in om naar Zuid-Afrika te trekken. "Ik hoop met een lekker kleurtje terug te komen", stelde hij.

De Boo gaat er met vrienden op uit, zijn teamgenoot Kjeld Nuis gaat 'gewoon' met zijn geliefde Joy Beune. "Ik ga met deze", wijst hij naar haar. "Ik ga skiën." Het schaatskoppel gaat lekker op wintersport. Nuis heeft er alle vertrouwen in dat Beune hem bij kan benen op de lange latten. "Ja."

Femke Kok gaat eveneens de hort op. "Ik ga een paar citytripjes doen, dus daar kijk ik heel erg naar uit. En nog naar Spanje!"

Overigens gaat verlaat niet iedereen het kleine Nederland. Itzhak de Laat bijvoorbeeld. De shorttracker won goud op de aflossing, maar is nog niet uitgewerkt. "Nou, ik heb onlangs een huis gekocht. Dus ik hoef niet stil te zitten. Ik kan lekker gaan klussen, lekker met m'n handjes werken. Ik hoef me niet te vervelen."

Marijke Groenewoud, winnares op de mass start, gaat naar Calpe in Spanje. En ze gaat niet alleen. "Ik ga naar Calpa en ik neem mijn racefiets mee." Dat wordt dus gewoon hard trainen voor de topschaatsster, maar dat vindt ze niet erg. "Ja, ik vind het wel vakantie ja."

Sommige olympiërs genieten al van een lekkere vakantie. Jutta Leerdam bijvoorbeeld. De olympisch kampiene over 1000 meter is voor het eerst in jaren weer op wintersport. Zij en een aantal anderen waren dan ook niet aanwezig bij het afsluitende diner in Den Haag.