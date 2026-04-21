Suzanne Schulting heeft haar contract bij Team Essent verlengd. De topschaatsster, die het afgelopen seizoen afsloot met zilver op het WK sprint, zal daarmee ook de komende jaren voor de ploeg van schaatscoach Jac Orie rijden. Schulting blijft ook haar twee schaatsliefdes combineren.

Schulting was jarenlang voornamelijk actief als shorttrackster, maar tekende twee jaar geleden een contract bij de langebaanploeg van Essent. Daar gaan sowieso nog twee jaar bijkomen, want Schulting heeft een nieuwe verbintenis tot en met 2028 getekend.

Schulting blijft shorttrack en langebaan combineren

"Ik ben heel blij om ook de komende twee jaar in magenta uit te komen. Aan het eind van het afgelopen seizoen heb ik echt een stap gezet op de langebaan, wat me het vertrouwen geeft dat er nog veel meer in zit", reageert Schulting op de site van haar ploeg.

Daarin valt ook te lezen dat de topschaatsster de komende jaren de langebaan en het shorttrack zal blijven combineren. Schulting deed in februari op beide disciplines mee aan de Olympische Winterspelen.

Wisselvallig jaar

Schulting kende het afgelopen jaar een wisselvallig seizoen. Ze begon moeizaam, maar wist zich bij het OKT knap te plaatsen voor de 1000 meter op de Winterspelen. Daar kon ze echter geen rol van betekenis spelen.

Haar olympische avontuur zat er daarna nog niet op, want nadat ze bij de NK na lange tijd haar rentree had gemaakt op de shorttrackbaan kreeg ze ook een plekje in het olympische team van bondscoach Niels Kerstholt. Hij liet haar echter buiten de ploeg voor de aflossingen en stelde Schulting enkel op bij de 1500 meter. Op die afstand kwam Schulting in de halve finale ten val.

Sterk einde smaakt naar meer

Schulting blonk na de enigszins teleurstellende Spelen uit in de laatste weken van het langebaanseizoen. Ze werd overtuigend Nederlands kampioene sprint en pakte een week later bij het WK zilver achter de ongenaakbare Femke Kok.

"Het was een lang en zwaar seizoen, maar ik heb het op een heel mooie manier afgesloten”, vertelt ze. "Ik heb altijd het gevoel gehad dat het erin zat, maar in de wedstrijden wilde het aanvankelijk niet lukken. Dat het er aan het eind van het seizoen toch nog zo goed is uitgekomen, was voor mij de grootste overwinning. Ik hoop dat ik aankomend seizoen vanaf het eerste tot het laatste moment stabiel ben en steeds iets harder kan rijden."

'Ze heeft haar plafond nog niet bereikt'

Coach Orie is blij dat hij nog twee jaar langer met Schulting mag samenwerken: "Suzanne heeft aan het einde van het seizoen laten zien waartoe ze in staat is. Twee vierkampen in één week rijden en daar goud en zilver behalen, dat is van hoog niveau. Met haar tijden bewijst ze dat ze ook op de langebaan tot de wereldtop behoort.

"Ik ben ervan overtuigd dat ze haar plafond nog niet heeft bereikt. Samen met de rest van de staf gaan we er alles aan doen om haar nog sneller te laten schaatsen. Als ze haar niveau van de laatste toernooien weet door te trekken, kunnen we in de toekomst nog mooie dingen van haar verwachten."