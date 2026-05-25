Schaatsteam Essent heeft met Bjørn Magnussen een Noor binnengehaald. Die moet dus even inburgeren. Voor de taalcursus heeft het team een van de binnenlandse krachten ingeschakeld: topsprinter Joep Wennemars.

Team Essent is inmiddels officieel begonnen aan het nieuwe seizoen. De roze formatie van trainer Jac Orie en Sven Kramer heeft een trainingskamp belegd in De Lutte in Overijssel. Daar werd eerder in mei vooral veel geskeelerd, maar het kamp staat ook in het teken van kennismaken. Zo ook voor de Noor Bjørn Magnussen, die zelfs besloot om te emigreren naar Nederland.

Taaltest

Bij een eerder interview met Schaatsen.nl stelde de Noor zich zo voor: "Hoi, ik ben Bjørn Magnussen en ik train nu met schaatsploeg Essent en vandaag testen we mijn schaats-Nederlands". Het leek alsof hij al jarenlang had geoefend. Maar dat bleek show en schijn, want zodra Joep Wennemars zijn kennis van het Nederlands test, blijken er nog wat grote gaten te zitten in zijn kennis.

In een video op de socials van Team Essent zitten de twee ploeggenoten in een veldje om een lesje Nederlands af te werken. Magnussen is ditmaal niet tevreden over hoe hij zichzelf voorstelt. "Dat was slecht!", zegt hij met een vies gezicht. Bij Wennemars valt op dat de Noor wel heel veel harde g-klanken laat horen. "Ja, die sla ik nu even over", belooft Wennemars' leerling.

Wak

De opzet is daarna dat Wennemars een Nederlandse zin opzegt en dat de Noor de betekenis in het Engels moet raden. "Ik vind schaatsen de leukste sport" levert geen problemen op. Wennemars geeft een welgemeend applaus. Deze zin lijkt lastiger: "Ik kan niet meer, mijn benen lopen vol," Maar ook dat weet Magnussen te ontcijferen.

In een tweede deel van de video maakt Wennemars het nog lastiger. "Pas op dat je niet in een wak schaatst" blijkt wel te lastig voor zijn pupil. Het woord wak kwam hij nog niet tegen.

Sprinter

Als pure sprinter zit de 28-jarige Magnussen bij Team Essent goed op zijn plek. Met wereldtoppers als Joep Wennemars en Sebas Diniz als teamgenoten kan hij dit jaar zomaar eens grote stappen zetten. Eerder werd hij op de 500 meter al 13e en 21e op de 1000 meter tijdens de afgelopen Winterspelen.

