Topschaatsster Jutta Leerdam heeft zich bij de NK afstanden van komend weekend ingeschreven voor drie afstanden. Momenteel zet ze de puntjes op de i om tiptop aan de start te verschijnen in Thialf. Ze deelt beelden van hoe zo'n trainingsdag eruit ziet. Al is niet alles hetzelfde als altijd..

Momenteel is Leerdams verloofde Jake Paul namelijk in het land. De Amerikaanse bokser en influencer vecht half november tegen Gervonta Davis, maar hij verkiest het om vlak voor die clash lekker door te trainen in de nabijheid van Leerdam.

Op TikTok heeft Leerdam, de regerend Europees sprintkampioene, een video gepost in de categorie 'Spend a day with me', oftewel 'Breng de dag door met mij'. Zo'n soort video heeft als bedoeling om te schetsen hoe iemands dag eruit ziet.

Thor

De dag begint uiteraard met de ochtend. "Raad eens wie mijn plekje heeft gestolen?", schrijft ze bij een foto van Pauls hond Thor. "Prinses Thor", zo noemt Leerdam de harige metgezel zelfs.

Ze maakt een ontbijtje met gebakken blauwe bessen en havermout. "Ik bereid me voor", staat er vervolgens, want de tijd is gekomen om het haar en gezicht te verzorgen. Na ook nog een kopje koffie is het tijd om in de auto te stappen, op naar de ijsbaan. Na de warming-up, om 8.15 in de ochtend, gaan de schaatsen aan voor een sessie op het ijs.

Jake Paul

Als haar training eropzit, is het tijd om naar Paul te gaan. "Steun geven aan Jakey!", schrijft ze. Getuige de logo's op de achtergrond is Paul aan de slag gegaan bij Bronya Boxing Heerenveen.

Grote man van de boksschool is Joe Bronya, die op de site zo wordt omschreven: "Joe is van Afrikaanse afkomst en heeft getraind onder verschillende bekende bokstrainers in zowel Afrika als in Nederland. Onder deze trainers valt ook de Nederlandse Bokstrainer Tabe Kooistra."

Beaudine Leerdam

Ook was er nog een feestje in het gezin-Leerdam. Jutta's zusje Beaudine werd 19 jaar. Zoals wel vaker bij berichten van haar jongere zus, bleef ook Jutta niet stil. De topschaatsster reageerde trots en liefdevol onder Beaudines post op social media. "Ons schatje", schreef ze.