De familie Leerdam heeft opnieuw iets te vieren. Beaudine Leerdam, het 19-jarige zusje van schaatsicoon Jutta Leerdam, vierde haar verjaardag en deelde dat vrolijke moment op Instagram. En natuurlijk kon haar bekende zus niet achterblijven in de reacties.

"Op mijn laatste jaar als tiener, #19thbirthday", schreef Beaudine bij haar bericht, samen met een aantal feestelijke foto’s. De blondine straalt op de beelden, die zijn genomen in een restaurant. Aan tafel geniet ze van een lunchmoment met een goedgevulde clubsandwich voor zich.

'Ons schatje'

Zoals wel vaker bij berichten van haar jongere zus, bleef ook Jutta niet stil. De topschaatsster reageerde trots en liefdevol onder de post met de woorden. "Ons schatje", schreef ze. Haar spontane reactie werd al snel opgepikt door fans, die het hartje van de sprintster massaal liketen. Het toont opnieuw hoe hecht de band is tussen de twee zussen, die elkaar regelmatig via social media laten weten hoe trots ze op elkaar zijn.

Beaudine is de laatste tijd vaker in de online spotlights te vinden. Eerder dit jaar ging ze viraal met een reeks TikTok-video’s over haar haar-make-over, waarin ze haar geblondeerde lokken liet zien. In een van de video’s frunnikt ze voor de spiegel aan haar kapsel met de tekst 'Hoe vaak zit ik aan mijn haar', terwijl een andere post humoristisch verwijst naar het cliché dat 'blonde meiden meer plezier hebben'.

Familie Leerdam geniet, Jutta traint door

In de zomer trok Beaudine er samen met haar oudere zus Merel en hun ouders op uit voor een vakantie in Toscane. Op Instagram deelde Merel beelden van de zonnige Vespa-tocht langs wijngaarden en dorpjes, afgesloten met een wijnproeverij — een trip die de relaxte kant van de familie Leerdam liet zien. Terwijl Jutta in Nederland keihard trainde richting het nieuwe schaatsseizoen, genoten haar zussen en ouders zichtbaar van het Italiaanse leven.

Voor Jutta is het ondertussen weer volle focus op het ijs. De sprintster werkt toe naar de start van het nieuwe schaatsseizoen en het Olympisch Kwalificatietoernooi, waar ze zich wil plaatsen voor de Winterspelen van 2026 in Milaan. Daar hoopt ze goud te veroveren op de 1000 meter, de afstand waarop ze in 2022 al zilver won.