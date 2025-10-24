Jutta Leerdam zet komend seizoen alles op alles om goud te pakken op de Winterspelen in Milaan, maar wat ze daarna gaat doen, is nog niet zo duidelijk als het leek. Dat bleek wel toen de Westlandse topschaatsster werd geconfronteerd met uitspraken van haar verloofde Jake Paul.

De Spelen in februari van 2026 kunnen zomaar de laatste zijn van Leerdam, zo leek uit eerdere uitspraken te blijken. Ze denkt even na over de vraag of dat echt zo is. "Ik heb natuurlijk zoveel al bereikt", reageert ze bij de NOS. "En ik word hartstikke blij van Nederlandse titels en dat soort dingen. Maar ja, ik heb één ding nog niet en dat is olympisch goud. Dus ik ga er alles aan doen om daar de beste rit voor mezelf te rijden."

"Ik ben sowieso fit en sterk en fysiek in vorm", vervolgt de 26-jarige. "Alleen bij mij duurt het gewoon even voordat ik echt die timing op orde heb op het ijs. Daar heb ik altijd wel wat wedstrijden voor nodig. Dan kan ik doorgroeien naar de Spelen. Ik heb wel zin om nog wat stappen te maken."

1000 meter

Ze gaat voor goud op de 1000 meter in Milaan. Vier jaar eerder greep ze net naast de olympische titel, die ging toen naar Miho Takagi. Als het haar nu wel lukt, betekent dat dan het einde van haar carrière? "Ik denk dat niet heel veel uitmaakt. Ik weet niet of het resultaat heel veel invloed heeft. Ik kijk meer van: is het goed zo, of niet."

Kinderwens

Toch klinken er al veel geruchten vanuit de Verenigde Staten dat Leerdam en Paul graag willen trouwen na het komende seizoen en een gezin willen stichten. "Nou dat is dan wel heel snel", lacht Leerdam zichtbaar verrast door de vraag van verslaggever Bert Maalderink. "Ja, maar dat zegt die vriend van jou toch?", gaat hij verder. Leerdam: "Ik wil ook heel graag moeder worden, maar ik heb heel veel doelen in het leven. Dat is sowieso iets wat ik wil."

"Maar dat hoeft niet per se na Milaan?", probeert de verslaggever nog een keer. "Dat hoeft niet gelijk, even rustig Bert", zegt ze zichtbaar verrast. "Even bijkomen, haha."

Of het wel haat laatste Spelen zijn? "Ik denk dat de kans wel groot is, maar je weet het niet. Ik wil mezelf nooit zoveel restricties opleggen en in hokjes denken. Normaal denk ik heel erg aan de lange termijn, maar nu focus ik gewoon op de komende zes maanden." Daarna gaat ze nadenken over haar toekomst.

Samenwerking

Leerdam kondigde donderdag ook een nieuwe partner aan. Ze gaat in het olympisch seizoen samenwerken met Odido. Vanaf dit seizoen prijkt het Odido-logo op het zwarte wedstrijdpak van Jutta én op het internationale wedstrijdpak van TeamNL.