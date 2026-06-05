Ook bij Team Albert Heijn Zaanlander is het olympisch seizoen lang en breed afgesloten, want het vizier is alweer gericht op het nieuwe seizoen. Met diverse aanwinsten bereiden trainer Jillert Anema en zijn schaatsers zich daar op voor. Daarbij laat hij ruimte aan zijn schaatsers voor eigen ideeën.

Afgelopen week was het schaatsteam erg actief op de transfermarkt, om het maar zo te noemen. Eerst presenteerde de groene formatie op maandag Kim Talsma. Zij is Europees kampioene op de team pursuit en kan bovendien goed uit de voeten op de marathon. Opvallend genoeg was ze de afgelopen jaren nog actief bij één van de grootste concurrenten van AH Zaanlander: Okay-Interfarms.

Een dag later maakte de ploeg van Anema nog een nieuwe naam bekend. De 22-jarige Jade Groenewoud stapt over van Gewest Fryslân naar Team AH Zaanlander.

Schema

Schaatsen.nl nam een kijkje in de keuken van Anema en het team. De 20-jarige Sofia Schilder vraagt aan Anema of ze mag deelnemen aan de EK inlineskaten in Italië. Ze is ook succesvol in die sport, zo werd ze tweede op de puntenkoers op de weg bij het WK junioren 2024.

Anema weigert het verzoek niet, maar laat wel duidelijk zijn visie doorklinken: "Ik heb het ideale schema proberen te schrijven, alles wat we daarvan afwijken is dus niet optimaal. Maar ik laat de keus aan jou, want je moet ook gelukkig zijn. En als je het nog een keer wil bespreken Sofia, kan dat altijd."

Koffie

Tijdens een gezamenlijke fietstraining strooit Anema met grappen. Hij laat ze raden waar de eerste tussenstop zal plaatsvinden. Dat blijkt bij olympisch schaatskampioene Marijke Groenewoud te zijn, want: "Zij heeft lekkere koffie en een grote tuin."

Ook hoef je van de markante Fries nog geen oranje spullen te bevestigen aan je huis nu het WK voetbal nadert. Zijn redenering: "Ik snap niet waarom er al feest van tevoren gevierd wordt met oranje straten, dat hoort pas achteraf, al zal er weinig te vieren zijn voor Nederland."

Harde kant

Het moment met Schilder illustreert de zachte kant van Anema. Maar vaak ook laat hij zonder blikken en blozen zijn harde kant zien. De manier waarop hij en olympisch kampioene Irene Schouten uit elkaar gingen verdient geen schoonheidsprijs.

Zo was hij bijvoorbeeld niet eens aanwezig toen Schouten in een stampvol Thialf werd gehuldigd, in maart 2024, vlak nadat ze haar afscheid van de sport had aangekondigd. Hij vond dat die ceremonie pas na het seizoen had moeten plaatsvinden. Hij zei: "Het is net of je de finale van een Europa Cup speelt. En dat jouw goalgetter er drie heeft ingetrapt en daarna ernstig geblesseerd raakt. Waarna in de pauze daarom spelers een erehaag vormen. Dat doe je toch ook niet? Hoe krijg je het in je harses?"

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