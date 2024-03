'Hoe krijg je het in je harses?': Jillert Anema heeft aparte kijk op afscheid Irene Schouten

Waar de rest van de schaatswereld smolt bij het zien van de beelden van het afscheid van Irene Schouten, heeft haar trainer een heel andere kijk. Jillert Anema begreep er simpel gezegd niets van.

"Het is net”, zegt Anema in aanloop naar de WK's sprint en allround tegen De Telegraaf, "Of je de finale van een Europa Cup speelt. En dat jouw goalgetter er drie heeft ingetrapt en daarna ernstig geblesseerd raakt. Waarna in de pauze daarom spelers een erehaag vormen. Dat doe je toch ook niet? Hoe krijg je het in je harses?”

Wat Anema betreft had de wedstrijd eerst uitgespeeld moeten worden. Hij wilde kortom wachten met het afscheid tot het einde van het seizoen. Zelf was hij dan ook niet van de partij op het ijs in Thialf. "Mijn team zat in Zweden (voor de natuurijsmarathons in Lulea, red.), mijn team deed mee aan het NK. Mijn team moest schaatsen. Daar was ik druk mee."

Emotionele Irene Schouten neemt glunderend afscheid in Thialf: 'Het doet me heel veel' Met een prachtig eerbetoon heeft Irene Schouten zaterdag in Thialf afscheid genomen van haar fans. De koningin van de lange afstanden maakte eerder deze week plotseling bekend te stoppen met schaatsen en werd na afloop van de eerste dag van de NK sprint en allround uitgezwaaid.

'Die filmpjes waren grote onzin'

"Ik wilde niemand in de weg staan", zegt Anema over zijn afwezigheid bij de huldiging in Heerenveen. Het publiek bleef na het NK massaal zitten en veel prominente collega's en rivalen hadden een filmpje voor Schouten opgenomen. Anema niet.

"Het was haar afscheid, zij verdient alle eer", aldus de coach. "Die filmpjes waren grote onzin. Vond ik drie keer niks. Wij als mensen om haar heen hebben haar al dag in dag uit geëerd. Wij hoeven die eer niet. Ik heb ook gezegd, Irene moet in het zonnetje worden gezet, daar moeten wij niet bijkomen."

Klussende Irene Schouten over nieuw huis en toekomst: 'Zeg nooit nooit' Irene Schouten nam onlangs afscheid van de topsport, maar won zondag in Leeuwarden nog wel de slotwedstrijd van de Marathon Cup. Na afloop ging de schaatsster in gesprek met Sportnieuws.nl over haar afscheid, een nieuw huis en de toekomst.

WK allround

Schouten won in 2022 het WK allround, maar ontbreekt komend weekend dus. Tot teleurstelling van Anema, die graag had gezien dat de schaatskoningin het seizoen helemaal had afgemaakt. Namens Nederland staan nu Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong vanaf zaterdag op het ijs. Bekijk hier het programma van de WK allround.