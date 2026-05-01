Olympisch kampioene Xandra Velzeboer vermaakt zich uitstekend aan de andere kant van de wereld. De topshorttrackster, die bij de Olympische Winterspelen de 500 meter won, vertoeft in de Filipijnen en komt daar diverse interessante zaken tegen.

De 24-jarige zus van Michelle Velzeboer is na het schaatsseizoen al weken aan het genieten van haar vakantie. Eerst ging ze op een heerlijke wintersport en eerder deze week vertrok ze naar de zonnige Filipijnen. Eerder deelde ze al prachtige plaatjes van de vakantie die Velzeboer onderneemt met meerdere (ex-)collega's uit de shorttrackwereld. Vrijdag vulde ze haar visuele dagboek aan met een kiekje uit de plaats Palawan.

Leuk feitje

Bij twee foto's waarop ze een kledingstuk showt schrijft Velzeboer: "Leuk feitje. Dit topje is gemaakt van gerecyclede zakken waarin tarwemeel zat. Dat is gebruikt door een bakkerij in Palawan."

Groen en wit zijn de hoofdkleuren van het kledingstuk, dat haar navel onbedekt laat

Wakeboarden

Op eerdere foto's vanuit Palawan was te zien dat de meervoudig wereldkampioene ook lol beleefde met wakeboarden. In die sport sta je op een surfboard en moet je je vasthouden aan een touw, dat je over het water trekt. Velzeboer blijkt echter een natuurtalent. Ze gooit er al direct een trucje op het water uit, waarbij ze een rondje om haar eigen as draait, terwijl ze het touw vast blijft houden. En dat onder gejuich van meerdere mensen die haar langs de kant aan staan te moedigen.

Badkleding

In Palawan is het in deze tijd van het jaar makkelijk over de dertig graden Celsius op het heetst van de dag. Velzeboer koelde wat af door ook het water op te zoeken en poseerde voor eerdere IG-foto's in badkleding. Deze maken veel indruk op haar duizenden volgers. Zo reageert Selma Poutsma, onderdeel van de Nederlandse relayploeg: "Wauu", vergezeld met emoji's met hartjes ogen. Eerder was Velzeboer nog te vinden in de sneeuw tijdens een skivakantie samen met haar zus Michelle.

Trots

Shorttrackster Xandra Velzeboer is eerder dit jaarvoor de vierde keer wereldkampioen op de 500 meter geworden. De 24-jarige olympisch kampioene was bij de WK in Montreal de beste in de finale. Velzeboer was kapot na een druk WK waarin ze twee keer goud en twee keer zilver veroverde. "Ik ben blij dat het weer gelukt is, voor de vierde keer de wereldtitel op de 500 meter. Niet normaal", zei ze bij de NOS. "Ik ben ook trots op mijn 1500 meter. Dat ik weer op het WK-podium sta."