Xandra Velzeboer is na een druk shorttrackseizoen nog altijd aan het genieten van haar vakantie. Inmiddels is ze op de Filipijnen. Daar blijft ze behoorlijk sportief bezig.

Velzeboer is na het schaatsseizoen al weken aan het genieten van haar vakantie. Eerst ging ze op een heerlijke wintersport en deze week vertrok ze naar de zonnige Filipijnen. Eerder deelde ze al prachtige plaatjes van de vakantie die Velzeboer onderneemt met meerdere (ex-)collega's uit de shorttrackwereld. Vrijdag was het echter tijd voor de schaatsster uit Culemborg om ook nog even wat sportieve dingen te ondernemen.

De 24-jarige Velzeboer ging het water op om een sessie te wakeboarden. In die sport sta je op een surfboard en moet je je vasthouden aan een touw, dat je over het water trekt. Velzeboer blijkt echter een natuurtalent. Ze gooit er al direct een trucje op het water uit, waarbij ze een rondje om haar eigen as draait, terwijl ze het touw vast blijft houden. En dat onder gejuich van meerdere mensen die haar langs de kant aan staan te moedigen.

Druk seizoen

Voor Velzeboer is de vakantie een mooie afsluiting van een nog mooier schaatsseizoen. Op de Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo wilde de Culemborgse pieken en dat lukte. Na de gemengde aflossing en de val daar, was Velzeboer nog in tranen, maar daarna bleef de glimlach op haar gezicht tot de laatste dag.

Op zowel de 500 meter als de 1000 meter was Velzeboer niet te kloppen en pakte ze de gouden medaille. Ook verbeterde ze op de eerste afstand haar eigen wereldrecord. Na de Winterspelen volgde ook nog het WK shorttrack in Canada voor Velzeboer en ook daar was ze succesvol. Ze pakte goud op de 500 meter en de 3000 meter aflossing en schaatste naar een mooie zilveren plak op de 1000 en de 1500 meter.