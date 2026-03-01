Vooraf was hij misschien niet dé grote topfavoriet, maar Janno Botman heeft het alsnog geflikt. De Noord-Hollander toonde zich sterk op de afsluitende 1000 meter en pakte daarmee de titel op de NK sprint. Nu mag Botman zich opmaken voor de WK sprint van volgende week.

Bij het ingaan van de laatste dag waren alle ogen gericht op Botman en zijn concurrent en teamgenoot Tim Prins. Samen zouden ze gaan uitvechten wie Nederlands kampioen zou worden en wie er een ticket wist te bemachtigen voor de WK sprint van volgende week. Die wordt opnieuw verreden in Thialf.

WK Sprint

Er was slechts één ticket te verdienen voor de WK. Alleen de winnaar zou zich nog plaatsen, daar de KNSB al twee tickets had vergeven. Jenning de Boo en Joep Wennemars kregen immers al een aanwijsplek na afloop van de Olympische Spelen. Zij kwamen logischerwijs dus niet in actie dit weekend.

Steady Botman

Vooral de constantheid van Botman kan NOS-analisten Mark Tuitert en Erben Wennemars zeer bekoren. "Janno was heel steady dit weekend en heeft geen fouten gemaakt. Hij werd op de afstanden achtereenvolgens derde, derde, eerste en tweede. Dan ben je een terechte Nederlands kampioen", aldus Tuitert.

De laatste afstand was de tweede 1000 meter, waarin de schaatser van Team Reggeborgh het moest opnemen tegen Merijn Scheperkamp. "Dat was een hele mooie rit", meent Wennemars. "Scheperkamp maakte een missertje in de binnenbocht waardoor hij snelheid verloor. Daardoor had Janno op de laatste kruising iemand voor zich. Die nam hem op de bagagedrager mee en trok hem op het allerlaatst naar binnen. Dit is de manier hoe je een kampioenschap moet winnen."

'Aanvallend en agressief'

Ook het strijdplan van de 25-jarige Botman kan op veel lof rekenen. "Hij was meteen goed weg en startte heel agressief", licht Tuitert toe. "Dat moet je ook durven om in de laatste rit het kampioenschap binnen te trekken. Aanvallen om Scheperkamp meteen onder druk zetten." De opening van Botman was 16.2, waarmee hij zijn opponent direct onder druk zette.

Strijd met Tim Prins

Het foutje dat Scheperkamp maakte, zorgde ervoor dat hij de hele rit achter de feiten aan liep. Voor Botman was het dus een mooie opsteker, en mede daardoor bleef hij concurrent Tim Prins voor in het eindklassement. "Tim heeft zijn tijd te veel laten oplopen. Het had sneller gemoeten dan was hij niet in deze positie gekomen", besluit Wennemars.