Janno Botman is een blij man nu hij de nieuwe Nederlands kampioen sprint is. De 25-jarige schaatser van Team Reggeborgh kwam in Thialf als beste uit de bus na een spannende strijd en pakte daarmee zijn eerste titel sinds de junioren.

In een spannende strijd met Merijn Scheperkamp, Kayo Vos en Tim Prins kwam Botman uiteindelijk als beste bovendrijven. Na een goede 500 en 1000 meter op de zondag had hij genoeg aan zijn voorsprong en pakte hij het goud. "Het is onwerkelijk. Dit was echt zwaarbevochten. Met Merijn hebben we tot de laatste meters gestreden en ook met Kayo Vos en Tim Prins. Dit geeft mijn titel wel echt extra glans. Het was echt heel zwaar", zo vertelde Botman na zijn laatste race tegenover de NOS.

Geconcentreerd rijden

Volgens Botman was het vasthouden van zijn concentratie de sleutel om de titel binnen te halen. "Ik had goede ontspanning, gelijk bij de opening. Ik wilde hem gecontroleerd uitrijden en dan wist ik dat er een goede tijd uit zou rollen. Geconcentreerd, de bochten goed aanvallen en dan door tot de streep. Je mag geen fout maken, je moet gewoon vier stabiele races rijden. Het maakt niet uit of je nou een afstand wint of niet, je moet stabiel rijden."

Botman voelde zich erg goed en merkt achteraf ook op dat hij zelden zo goed heeft gereden als dit schaatsweekend. "Ik heb wel een paar keer een goed sprintkampioenschap gereden, maar zoals ik dit weekend reed was wel echt goed. Doorzettingsvermogen, blijven geloven en goed schaatsen. Ik wist na het zien van mijn tijd dat het wel genoeg was", vertelde een blije Botman.

'Al sinds de junioren geen titel meer gepakt'

Voor Botman was het een erg lange tijd geleden dat hij een titel pakte en daarom is de blijdschap ook extra groot. "Ik probeer in het moment te leven. Het is zo bijzonder dat je überhaupt die titel mag pakken. Ik heb al sinds de junioren geen titel meer gepakt en zeven jaar lang train je ervoor. Dan begint het toch aan je te knagen dat je nog niks hebt gewonnen. Dus het is mooi dat ik nu wel win."