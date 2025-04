Succesvol schaatskoppel geniet van vakantie vol adrenaline: 'Moeten doodsangsten zijn geweest'

Marrit Fledderus en Stefan Westenbroek zijn naast teamgenoten van Team Reggeborgh ook een stelletje. De Nederlandse topschaatsers genieten van een welverdiende vakantie in Spanje. Maar rustig op het strand zitten, is daar zeker geen onderdeel van.

Het schaatskoppel houdt namelijk van avontuur. Op Instagram delen Fledderus en Westenbroek fraaie plaatjes van Gran Canaria, een Spaans eiland dat onderdeel is van de Canarische Eilanden. Te zien is hoe ze naast het eten van een lekker hapje in een restaurant, ook van activiteiten vol adrenaline houden.

De schaatsers beklimmen de spitsen bergen van Gran Canaria en genieten vanaf een hoge doorzichtige brug van het uitzicht. Daarnaast racen ze rond in een zandbuggy. Het blijkt behoorlijk stoffig op het eiland, want Fledderus en Westenbroek dragen grote brillen en een zakdoek over de mond om hen van het opspattende zand te beschermen.

Doodsangsten

Die foto zorgt voor hilariteit bij collega-schaatser Tim Prins. 'Bij Stefan in de buggy... Dat moeten doodsangsten zijn geweest', reageert hij met humor onder de Instagram-post van Fledderus. Ook andere schaatstoppers reageren onder de post van de tortelduifjes. Femke Kok, Michelle de Jong en Kjeld Nuis laten hartjesogen achter.

Motorrijden

Inmiddels is het koppel weer terug in Nederland, is te zien op de Instagram Stories van Westenbroek. De 23-jarige sprinter deelt beelden van zijn blauwe motor en even later snelt hij over de rijbaan. Een hobby die Fledderus eigenlijk niet zo leuk vindt. "Dat motorrijden ziet er stoer uit, maar je bent zó kwetsbaar", vertelde ze in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside.

"Stefan kan soms wel een beetje onhandig zijn. Twee jaar geleden brak hij zijn teen en zulke dingetjes gebeuren weleens bij hem. Ik hoop gewoon niet dat hij ergens op z'n plaat gaat."

Prijzenkast

De schaatsliefjes die beiden 23 jaar oud zijn hebben nog een aantal jaren tegemoet in de sport, toch hebben ze al wat medailles in de prijzenkast liggen. Fledderus werd in 2024 Europees kampioen op de teamsprint, terwijl Westenbroek als onderdeel van de mannenploeg in diezelfde discipline het brons pakte.