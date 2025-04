'Koningin van de jungle' Jutta Leerdam oogst lof: 'Ik hou van die kleur bij je'

Jutta Leerdam voelt zich een koningin in de jungle nu het schaatsseizoen erop zit. Ze vertoeft in Puerto Rico bij haar verloofde Jake Paul en diens hond Thor. Die werd door Leerdam gebruikt voor een fotoshoot die door haar fans enorm gewaardeerd werd.

'Call me Mowgli', schrijft Leerdam bij vier foto's van haar en Thor. Mowgli is een karakter uit de films Jungle Book en Mowgli. Dit keer is de Nederlandse topschaatsster de hoofdpersonage en geniet Thor een bijrol. Zo te zien heeft Leerdam het naar haar zin onder de Puerto Ricaanse zon. Al is haar dat niet altijd gegeven:

Lovende reacties voor Leerdam

Leerdam komt uit een lang en slopend seizoen en ook op privévlak gebeurde er het nodige. De Nederlandse werd gefilmd voor de realityserie Paul American van haar verloofde Jake Paul en diens broer Logan. Daarnaast kreeg ze dus een huwelijksaanzoek, waar ze uiteraard 'ja' op zei. Daarop volgde feestjes met de (schoon)familie. Paul had speciaal daarvoor als verrassing de ouders van Leerdam overgevlogen.

Leerdam hoeft voorlopig even niet aan schaatsen te denken, pas halverwege april staat haar eerste gesprek met trainer Kosta Poltavets op het programma. Tot die tijd vermaakt ze zich met Thor, haar 'beste vriend'. De groene jurk waarin Leerdam met de hond werd gefotografeerd bevalt haar volgers wel. 'Prachtige foto's, 'Wat ben je mooi' en 'Die kleur staat je goed', klinkt het. Jake Paul noemt haar 'jungle queen', ofwel koningin van de jungle.

Kinderwens

Paul heeft er geen geheim van gemaakt dat hij kinderen wil met Leerdam. Dat moet gebeuren na de Olympische Winterspelen van Milaan volgend jaar. Leerdams droom is goud, terwijl de wens van de Amerikaanse bokser is om snel kinderen te krijgen. Eerst volgt de bruiloft, die ook pas na de Winterspelen is. "Zo kan ik me eerst focussen op trainen en presteren", aldus Leerdam.

Na die onthulling in de realityserie volgde meteen de vraag wanneer ze dan zwanger wil worden. "Nou, ik hoop dat ik zo makkelijk zwanger kan worden. Maar dat gebeurt daarna dan." Kleine Paul/Leerdam laat dus nog wel even op zich wachten. Tot die tijd is Thor degene die moet schitteren in de foto's op Leerdams Instagram.