Sven Kramer is zeer kritisch op de Olympische Spelen, zoals die komende begint in Milaan. De Nederlandse schaatslegende haalt in niet mis te verstane woorden keihard uit naar het vierjaarlijkse toernooi, waar vaak alleen maar lof over is. Maar niet van Kramer dus.

De meervoudig olympisch kampioen kijkt er nu een keer niet als sporter, maar als directeur van Team Essent naar. En dan ziet hij hele andere dingen. "De Olympische Winterspelen zijn overrated en gehyped”, zegt Kramer in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Het is wrang om te zien hoeveel de organisatie verdient en wat atleten daarvan overhouden. De sporters zijn figuranten", doelt hij op het weinige prijzengeld dat de sporters verdienen met hun prestaties in Milaan.

Liever Thialf dan de Spelen

Hij volgt daarmee de mening van schaatsicoon Marianne Timmer, die zijn mening deelt in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. Maar Kramer gaat nog een stapje verder. "Maar als je mij vraagt: de Winterspelen of een fantastisch toernooi in Thialf? Dan kies ik voor het laatste. De Spelen worden geromantiseerd vanaf de buitenkant", is de negenvoudig medaillewinnaar op de Spelen luid en duidelijk in zijn oordeel.

Topsporters afhankelijk van eigen land

Het Internationaal Olympisch Comité moet het het hardst ontgelden van Kramer. Het IOC stelt precies nul euro beschikbaar voor de sporters. De medailles die ze winnen, worden daardoor niet overkoepelend beloond. Elke topsporter is voor extra verdiensten afhankelijk van het olympisch comité van het eigen land. In Nederland keert NOC*NSF deze Winterspelen voor het laatst een bonus uit voor goud, zilver en brons. Een gouden medaille levert nu nog 30.000 euro op, zilver 15.000 euro en brons 7500 euro. Na de Spelen in Milaan verdwijnt die bonus.

