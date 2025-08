Irene Schouten beviel eind 2024 van zoon Dirk, keerde begin 2025 terug in het schaatspeloton bij een marathon en is druk bezig met het opzetten van een fitnessketen. Er is kortom altijd wat aan de hand bij de meervoudig olympisch kampioene. Dit weekend heeft ze een 'trainingsweekend'.

Op Instragram plaatst Schouten een update over het opzetten van de keten RFRM, waar de methode reformer pilates wordt aangeboden. RFRMR heeft al een actief filiaal in Hoogkarspel. Volendam en Enkhuizen worden de tweede en derde locatie waarin de keten zijn deuren opent.

Helaas...

Voor de vestiging in Volendam worden momenteel de puntjes op de i gezet. In een story op Instagram schrijft Schouten: "Dit weekend worden de teachers voor RFRMR Volendam klaaregstoomd." De leraren moeten uiteraard wel precies weten hoe de apparatuur werkt en hoe de klanten benaderd moeten worden.

Ook op het account van RFRM geef Schouten updates over het proces. Uit een story van zaterdag blijkt dat er een technisch mankementje is. "We zijn helemaal klaar om live te gaan met het nieuwe systeem", staat er. "Helaas laat de techniek ons nog even in de steek en zijn we handmatig alle leden aan het overzetten. Nog heel even geduldf, alvast bedankt."

West-Friesland

De filialen van Schoutens keten liggen relatief dicht bij elkaar, in het noordelijke deel van Noord-Holland. Hoogkarspel (een dorp in de gemeente Drechterland) en Enkhuizen maken weer deel uit van een regio met de naam West-Friesland. Daar liggen de wortels van Schouten, die is geboren in Zwaagdijk-Oost (gemeente Medemblik).

Reformer pilates is wereldwijd in opkomst. De discipline combineert gecontroleerde bewegingen met weerstandstraining, gericht op het versterken van het hele lichaam. Schouten snapt als geen ander het belang hiervan: "Tijdens mijn topsportcarrière heb ik geleerd hoe belangrijk balans in het lichaam is."

Vakantie

Daarnaast is er in het leven van Schouten gelukkig ook wat tijd voor ontspanning. Recent was ze met haar vriendinnen op pad op het zonnige Spaanse eiland Mallorca. Schouten deelde daar tijdens haar trip het nodige van op Instagram. Zo werd duidelijk dat ze ook daar fanatiek sportte, al brak ze een 'persoonlijk record' dat weinig met topsport te maken had.