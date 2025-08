Na de Olympische Winterspelen in 2026 krijgen Nederlandse sporters geen bonus meer voor hun medailles. De bond NOC*NSF draait de geldkraan dicht. Daar zijn (oud-)sporters uiteraard niet over te spreken. Vier voormalig olympisch kampioenen spreken zich uit tegen het besluit.

De sportkoepel NOC*NSF reserveert voor een complete olympische cyclus (Zomer- en Winterspelen) steeds 2 miljoen euro en vindt die uitgave niet meer te verdedigen. "NOC*NSF geeft prioriteit aan talentontwikkeling en begeleiding van topsporters, en aan goed voorbereide deelname aan internationale wedstrijden", stelt de bond.

Jochem Uytdehaage

Jochem Uytdehaage verliet de Olympische Winterspelen van 2002 in Salt Lake City met tweemaal goud (5000 en 10.000 meter) en eenmaal zilver (1500 meter).

De ex-topschaatser zegt tegen Schaatsen.nl: "De atleten betekenen tijdens de Spelen veel voor Nederland, iedereen loopt ermee te koop. Het is heel Hollands om met de bonus te stoppen. Wat mij betreft keer je een lager bedrag uit, belastingvrij. Of je laat de sporters het geld in een potje stoppen voor hun pensioen."

Yvonne van Gennip

Yvonne van Gennip, die bij de Winterspelen van 1988 te Calgary (Canada) driemaal goud veroverde, is zeer betrokken bij de financiële ondersteuning van toptalenten. Dat doet ze via het Yvonne van Gennip Talentfonds. Zij zegt: "Sommige sporters hebben het geld hard nodig. Ook na hun carrière. Ze hebben hun maatschappelijke loopbaan aan de kant gezet en moeten na hun dertigste onderaan de ladder beginnen. Dan is het lekker dat ze een kleine basis hebben."

Ze kijkt nog even aan hoe Nederland reageert op deze situatie en overweegt, als het haar niet bevredigt, een crowsfundactie te lanceren. "Ik ben benieuwd of Nederland opstaat. Dan zien we pas hoe belangrijk we deze kwestie vinden", aldus de koningin van Calgary.

Esmee Visser en Irene Schouten

Esmee Visser, winnares op de 5000 meter in 2018, stipt ook aan hoe broodnodig de bonus is, want niet alle schaatsers slepen tonnen met geld binnen. "Je geeft je hele leven op voor de sport. Daar mag wel iets tegenover staan, zoals iedereen die werkt wat verdient. Bovendien is een medaillebonus niet zo’n vetpot als mensen denken. Na het betalen van je huur en je materiaal ben je al bijna door het bedrag heen."

Irene Schouten, die drie keer goud won bij de Winterspelen van 2024, spreekt soortgelijke woorden: "Voor de atleten die het niet breed hebben, is dat geld heel fijn. Wanneer je jong bent doe je zoveel voor je sport."

Noodzakelijk

NOC*NSF noemt het afschaffen van de bonussen een noodzakelijke keuze. "Het moeten beëindigen van het bonussysteem gaat ons vooral aan het hart voor winnaars in sporten waar nauwelijks sponsorcontracten zijn", zegt André Cats, directeur topsport van NOC*NSF, op de website.

Cats pleit al jaren voor een goede inkomensvoorziening voor topsporters. "Topsport is een fulltime beroep waarvoor je op een passende manier beloond dient te worden, zodat je zelf in je levensonderhoud kunt voorzien. Daar hoort ook pensioenopbouw bij." NOC*NSF is hierover samen met de sportbonden in gesprek met onder andere het ministerie van VWS.