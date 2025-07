De Tour de France draait natuurlijk om de wielrenners, maar tijdens de derde etappe was er ook een andere groot sportman te bewonderen. Topschaatser Jenning de Boo liep namelijk rond. De wereldkampioen op de 500 meter keek zijn ogen uit en kwam zelfs op een plek waar weinig mensen welkom zijn.

De Boo (21) keek als jonkie al naar de Tour de France en was eindelijk voor het eerst in levende lijven bij de grootste wielerwedstrijd van het jaar. Dat deed hij niet alleen, want hij kreeg hulp van wielrenner Fabio Jakobsen. Hij ontbreekt in het peloton, maar liet ook zijn gezicht zien in de Tour. "Ik heb een privétour gehad van Fabio langs het hele paddock en ik heb Tim Merlier zien winnen", vertelt de schaatser in De Avondetappe. "Het was een topdag."

Rondleiding voor Jenning de Boo

Vervolgens wordt tijdens het programma duidelijk wat ze precies hebben gedaan. Op beelden is te zien hoe Jakobsen de schaatser wegwijs maakt op het paddock, waar de renners zich op dat moment klaarmaakten voor de derde etappe.

i Jenning de Boo (links) genoot volop in de Tour © Instagram, Fabio Jakobsen

Kijkje in de wielerbus

Uiteindelijk komt er zelfs een kleine droom van De Boo uit. Hij wil wel eens zo'n wielerbus van binnenuit zien en Jakobsen kan bij zijn ploeg Picnic PostNL wel wat regelen.

De Boo heeft een idee

En dus kijkt De Boo zijn ogen uit in de bus van de Nederlandse ploeg. "Dit is zoveel groter dan ik dacht", brengt De Boo enthousiast uit. Vervolgens laat Jakobsen nog even zien dat er zelfs plek is om te slapen en dat alle stoelen ook kunnen kantelen zodat de renners even plat kunnen liggen. De Boo geniet er van. "Dit is wel lekker hoor. Kunnen we bij het schaatsen niet ook zoiets regelen?"

De douches en de keuken in de wielerbus maken De Boo wat jaloers, maar een overstap naar het wielrennen zit niet in het hoofd van de wereldkampioen. Sterker nog. Terwijl hij 's avonds in De Avondetappe zit, verklapt hij dat hij behoorlijk veel haast heeft. "Ik stap zo met een goede vriend alweer in de auto richting Heerenveen, zodat ik morgen om 10.00 uur in Thialf op het ijs kan staan."

