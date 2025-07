De Amerikaanse topschaatsster Kimi Goetz had het plan om haar familie begin dit jaar mee te nemen naar schaatstempel Thialf in Heerenveen. Daar zou de hele zwik haar zien schaatsen bij een World Cup. Het liep anders voor de nummer drie op de 500 meter bij de WK afstanden 2023.

De 30-jarige sprintster uit New Jersey wordt niet heel rijk van haar sport. In de Verenigde Staten is er alleen rondom de Olympische Spelen een beetje aandacht voor 'speedskating'. Helaas hebben zij en haar familieleden niet de middelen om mee te gaan op reis als Goetz elders wedstrijden rijdt.

Thialf

"Ik heb altijd tegen mijn ouders gezegd dat ze niet voor mij de hele wereld moeten over reizen, omdat het zo duur is", zegt ze tegen Schaatsen.nl. "Maar als ze ergens naar toe zouden gaan, moest dat Thialf zijn. De sfeer is zo bijzonder. Toen ze vorige zomer de kalender bekeken, besloten ze dat het moest gaan gebeuren. Niet alleen mijn ouders, maar bijna mijn gehele familie zou komen, ook ooms, tantes, neven en nichten."

"Ik heb altijd tegen mijn ouders gezegd dat ze niet voor mij de hele wereld moeten over reizen, omdat het zo duur is", zegt ze tegen Schaatsen.nl. "Maar als ze ergens naar toe zouden gaan, moest dat Thialf zijn. De sfeer is zo bijzonder. Toen ze vorige zomer de kalender bekeken, besloten ze dat het moest gaan gebeuren. Niet alleen mijn ouders, maar bijna mijn gehele familie zou komen, ook ooms, tantes, neven en nichten."

Topschaatsster Jutta Leerdam confronteert trainer met social media: 'Ik ben tenminste knap' Terwijl Nederland bakt in de zon, verblijft topschaatsster Jutta Leerdam deze week in ijstempel Thialf. De voormalig wereldkampioene sprint bereidt zich voor op het olympisch schaatsseizoen. Maar de boog kan niet altijd gespannen staan. Dus maakt ze ook tijd voor de socials.

Pijn

En zo vatte het idee post om met liefst zeventien man tegelijk af te reizen naar Heerenveen. "Het zou een geweldige ervaring worden, want het is niet te vergelijken met het publiek in de VS." Prachtig, maar helaas ging het niet door. In de herfst van 2024 namen de rugklachten toe, waarmee ze al vijf jaar kampte.

"Ik had continu pijn", legt Goetz uit. "Daarnaast kon ik niet meer in de juiste schaatspositie komen. Een operatie was de enige oplossing. Ik wilde zo snel mogelijk geholpen worden en besloot daarom het seizoen vroegtijdig af te breken."

‘Bizarre’ plannen Jake Paul na nieuw succes: ‘Het is altijd zijn droom geweest’ Jake Paul, de Amerikaanse bokser en verloofde van schaatsster Jutta Leerdam, blijft het grote geld binnenhalen. Na zijn overtuigende overwinning op de Mexicaan Julio Chavez Jr. mocht hij opnieuw een enorme prijzenpot incasseren. Dat komt goed uit, want Paul heeft recent een nieuw optrekje gekocht. In hun Sportnieuws.nl-podcast reageren Ellen Hoog en Naomi van As vol verbazing op zijn nieuwste stap.

Rot

De trip van de familie Goetz werd geschrapt. "Ik voelde me ook behoorlijk rot dat ik niet ging…", zo treurt ze. Maar gelukkig was de operatie wel geslaagd. “Het was spannend om een jaar voor de Spelen zo’n ingreep te laten doen, maar dit is de bevestiging dat ik de juiste beslissing heb genomen."

In augustus sluit ze zich aan bij Bob Corby, de trainer van Jordan Stolz. Een voordeel van die samenwerking is dat Corby ook fysiotherapeut is, zodat hij haar herstel in de gaten kan houden.

Topschaatser Kjeld Nuis vindt oplossing voor gemis Joy Beune: 'Mezelf tóch een beetje verwennen' Topschaatser Kjeld Nuis staat er even helemaal alleen voor. Zijn vriendin, schaatskampioene Joy Beune, is namelijk op trainingskamp voor het komende olympisch seizoen. Toch heeft de 35-jarige een manier gevonden om het gemis op te vullen.