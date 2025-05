Topschaatser gaat vlak na pensioen 'opvallende' uitdaging aan: 'Hij kan echt niet stilzitten'

In maart kondigde Hein Otterspeer zijn afscheid van het schaatsen aan. Nog geen maand later keert hij alweer terug naar Thialf, maar dan in een nieuwe rol. Otterspeer wordt de rechterhand van Ian Steen bij de nieuwe schaatsploeg Topteam in Thialf. Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken zijn opmerkelijke stap van schaatser naar trainer in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast.

“Er is een nieuwe ploeg in schaatsland! Topteam in Thialf”, opent Van As enthousiast in de nieuwe podcastaflevering. “Het grootste nieuws daarbij is wel dat Otterspeer, die in maart zijn schaatsen aan de wilgen hing, nu de rechterhand wordt van Steen. Toch wel opvallend.”

“Je zou denken: na zo’n lange en mooie carrière neem je even tijd om te reflecteren en andere dingen te doen, maar hij zag dit denk ik als een mooie kans”, zegt Van As. Hoog voegt toe: “Hij is natuurlijk gewoon een ontzettende liefhebber.”

Wordt hij een goede trainer?

“Terug in Thialf als trainer”, vat Van As samen. Of hij ook een goede coach zal zijn, moet nog blijken. Hoog ziet in elk geval potentie: “Hij is heel erg van de details en gefocust op hoe je steeds sneller kunt worden. Als schaatser was hij daar ook altijd mee bezig. Hij heeft jongere schaatsers in zijn team vaak meegenomen in zijn kennis en gemotiveerd. Maar ja, je weet natuurlijk nooit of iemand ook echt een goede trainer is.”

Hoog vervolgt: “Ik vind het wel leuk voor hem. Hij is zo’n schaatsliefhebber, dan krijg je deze kans en hij pakt 'm meteen. Hij kan echt niet stilzitten.”

Van As herkent zich daar niet in: “Wij zouden echt even tijd nodig hebben. Eerst even chillen. Je hebt zó veel tijd gestoken in topsport — eten, fitheid, slapen. Dan is het juist lekker om even vrijheid te voelen.” “Misschien voelt hij dat anders, omdat hij dat nu niet meer per se hoeft. Hij hoeft niet meer continu topfit te zijn”, overweegt Hoog. “Maar je committeert je wél weer aan een team”, benadrukt Van As.

Hoog vertelt: “Hij hoopt natuurlijk in een andere rol mee te gaan naar de Spelen in Milaan volgend jaar.” Van As reageert: “Een job als trainer of coach wordt echt vaak onderschat. Er komt zó veel bij kijken. Je moet echt in zo’n rol groeien.”

“Als schaatser had hij ook al een beetje die begeleidende rol. Die jonge schaatsers nam hij echt op sleeptouw”, vult Hoog aan. Van As sluit af: “Leuk voor hem. Hij heeft ontzettend veel ervaring. We gaan het volgen!”

