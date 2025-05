Oud-topsprinter Hein Otterspeer vindt snel na beëindigen carrière nieuwe baan in schaatswereld

Het schaatsbloed kruipt bij Hein Otterspeer waar het niet gaan kan. Niet lang nadat hij besloot te stoppen als prof heeft hij een nieuwe baan gevonden in de schaatswereld. Otterspeer wordt namelijk coach bij de nieuwe ploeg: Topteam in Thialf van Ian Steen.

De 36-jarige Otterspeer maakte na het afgelopen schaatsseizoen bekend te stoppen. Opvallend, in het jaar voor de Olympische Spelen van 2026 in Milaan. "Ik heb het niveau nog steeds, maar het wordt lastig er voor de Olympische Spelen nog een stapje bij te zetten. Dat zet je aan het denken en heeft me tot dit besluit gebracht", verklaarde hij bij de NOS.

In andere rol naar Olympische Spelen?

Mogelijk is Otterspeer er toch bij in Milaan, maar dan als trainer. Hij is namelijk het nieuwe gezicht van Topteam in Thialf, dat is opgericht door Ian Steen. Met Isabel Grevelt en Michelle de Jong als bekendste namen wil de nieuwe ploeg gaan concurreren met de commerciële ploegen. Voorlopig is Topteam in Thialf dat nog niet, omdat ze nog niet voldoende topschaatsers hebben.

Otterspeer zal met zijn ervaring de schaatsers van de ploeg verder proberen te smeden. Wie weet met startbewijzen in Milaan tot gevolg. Steen ving via via op dat Otterspeer interesse had om trainer te worden. "Voor het weekend belde ik hem op en ’s maandags zat hij al vol enthousiasme ideeën te delen", zegt de bedenker van Topteam in Thialf tegenover Schaatsen.nl.

Jarenlange ervaring

Otterspeer liep jarenlang mee in de Nederlandse top en dus automatisch in de wereldtop. In 2022 deed hij mee an de Olympische Winterspelen van Beijing, met een tiende plek op zijn favoriete 1000 meter. Otterspeer werd vier keer nationaal kampioen sprint en won twee zilveren medailles op WK's.

"Mooi voor de groep, want hij is een inspirerend persoon met veel ervaring en kennis. Hij zal een trainerscursus volgen bij de KNSB. Met topsportbegeleiding en techniek kan hij nu al veel bijdragen. Hein is een geweldige toevoeging", aldus Steen, die te kennen geeft dat zijn visie 'presteren met een glimlach' is.