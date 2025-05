Schaatsvriendin Joy Beune vindt snel nieuwe ploeg: 'Opgelucht dat dit op mijn pad kwam'

Schaatsster Michelle de Jong heeft snel onderdak gevonden na haar vertrek bij Team IKO-X2O, de ploeg van meervoudig wereldkampioene Joy Beune. Het zusje van Antoinette Rijpma-de Jong is begonnen bij Topteam in Thialf, een nieuwe ploeg die is bedacht door coach Ian Steen.

De Jong maakte in 2022 de Olympische Winterspelen van Beijing mee. Op de 500 meter werd ze daar dertiende. De Jongs ster was rijzende, maar daarna kwam het verval - mede door een blessure. Ze vertrok vorig jaar bij Team Reggeborgh, waar ze sinds 2019 reed, en trok naar de ploeg van Beune. Daardoor liep de jongste De Jong een samenwerking met haar oudere zus mis, die juist naar Reggeborgh was vertrokken.

Joy Beune raakt schaatsvriendin kwijt: 'Niet opgeleverd wat we hadden gehoopt' Schaatsster Michelle de Jong en schaatsteam IKO-X2O hebben besloten hun samenwerking te stoppen. Dat meldt de ploeg via Instagram. Na gezamenlijk overleg zal de 25-jarige haar carrière niet bij het team vervolgen.

"Beide partijen vinden dat de samenwerking niet heeft opgeleverd wat ze ervan hadden gehoopt", schreef Team IKO-X2O over De Jongs vertrek. "Wij hopen dat Michelle een omgeving vindt waar ze haar ambities kan vormgeven en wensen haar heel veel succes in het vervolg van haar carrière."

Nieuwe ploeg

In gesprek met Schaatsen.nl erkent De Jong dat het 'geen goede match' was met IKO. Volgens de specialiste op de sprintafstanden heeft ze bij Topteam in Thialf meer vrijheid, iets wat bij haar past. "Ik ben opgelucht dat dit op mijn pad is gekomen. Ik heb nu alles wat ik nodig heb om hard te schaatsen en vind het gezellig om met zoveel meiden in een team te zitten", verzekert ze.

"Als je niet zo lekker in je vel zit, word je onzeker en ben je bezig met andere dingen dan hard schaatsen. Nu kan daar de focus weer op", stelt De Jong, die grote dromen heeft. Het zou fantastisch zijn als ik me wederom kan plaatsen voor de Spelen."

Schaatsvriendin van Joy Beune

Hoewel het op sportief vlak niet boterde bij Team IKO-X2O, maakte De Jong wel veel gezellige dingen mee met Joy Beune, Robin Groot en Pien Hersman. Het viertal bracht naast de ijsbaan veel tijd met elkaar door. Met Isabelle Grevelt en Evelien Vijn heeft De Jong bij Topteam in Thialf ook twee vrouwen waar ze mee op kan trekken.