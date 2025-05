Oud-topsprinter Hein Otterspeer (36) grijpt 'mooie kans' in tweede schaatsleven: 'Dat is heel gaaf'

Hein Otterspeer (36) kondigde in maart aan te stoppen met schaatsen. Nog geen maand later werd bekend dat hij al weer snel terugkeert in Thialf, maar dan in een iets andere rol. Otterspeer wordt de rechterhand van Ian Steen bij de nieuwe schaatsploeg Topteam in Thialf.

"Ik heb er nooit een geheim van gemaakt een toekomst in het schaatsen niet uit te sluiten. Uiteindelijk is dat ook iets wat goed bij mij past. Dat heb ik ook uitgesproken tijdens mijn afscheid", zegt Otterspeer tegen Sportnieuws.nl over zijn snelle rentree in de schaatswereld. "Ik heb nu de eerste week achter de rug, die is goed bevallen."

Ian Steen, de oprichter van Topteam in Thialf, kreeg lucht van Otterspeers plannen om in het schaatsen actief te blijven en vernam dat ook via de media. Hij vroeg dan ook of de oud-schaatser zin had om zijn rechterhand te worden. "Al snel bleek dat het contact heel goed was. Paar dagen later zaten we aan de koffie en raakten we niet uitgepraat, dus dat is denk ik een heel goed teken", verzekert Otterspeer.

Mentor

De 36-jarige Otterspeer komt binnen met de nodige ervaring. Hij werd twee keer vice-wereldkampioen, een paar keer nationaal kampioen sprint en reed op de Olympische Spelen van Beijing in 2022. De laatste jaren ontfermde hij zich ook over schaatssensatie Jenning de Boo. "Ik heb een aardige dosis ervaring opgebouwd, dat neem ik zeker mee. Ik ben altijd met de techniek bezig geweest, wat er voor nodig is om hard te schaatsen."

Dat deed Otterspeer in zijn laatste jaren bij Reggeborgh, maar ook daarvoor al. "Die ervaringen kan ik nu meenemen en in een vormpje gieten om het voor mijn rijders te laten werken", aldus de voormalig topsprinter.

De visie van Topteam in Thialf luidt 'Presteren met een Glimlach', iets waar Otterspeer wel van houdt. "Het wordt zeker met een glimlach benadert, maar op mijn beurt zal ik ook zeker dingen serieus benaderen. Als rijder heb ik korte lijntjes gevonden, maar als coach zou ik dat ook zoveel mogelijk hanteren en ik merk dat de groep daar goed op gaat."

Alsnog naar Olympische Spelen?

Otterspeer kondigde zijn pensioen aan, mede omdat hij van zichzelf dacht niet meer om de olympische tickets mee te doen voor volgend jaar in Milaan. Mogelijk staat hij er alsnog, maar dan via een omweg. "We kijken zeker naar mogelijkheden. In een olympisch seizoen is alles mogelijk. Het is een mooie uitdaging. De motivatie is er van beide kanten, zowel van de coaches als van de rijders. Zoals het er nu uitziet moeten we ze eerder afremmen dan motiveren, dus dat is heel gaaf."

Mooie kans

Otterspeer kijkt met een voldaan gevoel terug op zijn carrière. "Ik hoef niks te bewijzen. Of dat ik met een naar gevoel Thialf in kom. Nee, om mijn carrière zit een hele mooie strik. Daar ben ik blij mee, daar ben ik trots op. Dat was stap 1 om te bepalen of ik door wilde in de schaatswereld, en ik kan met 1000 procent zekerheid zeggen dat dat ook zo is", vertelt hij.

"Ik ga met goede frisse moed en heel veel zin aan mijn tweede schaatsleven beginnen. Ik ben blij dat ik mijn eigen identiteit bij dit team kan opbouwen. Dan is dit een hele mooie kans en die grijp ik met beide handen aan."