Jenning de Boo heeft op zijn social media een iconische samenwerking laten zien. De schaatser staat model voor onderbroekenmerk Calvin Klein en daar horen natuurlijk pikante beelden bij.

De Boo is hét gezicht van de nieuwste lijn van het onderbroekenmerk. Daar staat de Groningse schaatser zelfs voor model. Calvin Klein en De Boo zelf delen via de social media beelden van de schaatser die bezig is aan een training in het ondergoed van het merk. Met ontbloot bovenlijf werkt De Boo zich in het zweet en brengt hij de bekende onderbroeken aan de man bij zijn volgers.

De campagne van De Boo en Calvin Klein begon enkele weken terug met een post op zijn Instagram. Daarna was het voor de schaatser tijd voor vakantie. De Boo maakte meerdere tripjes in een paar weken en had het erg naar zijn zin in Zuid-Afrika en Marokko. Tijdens die laatste trip was het voor de schaatser wel weer tijd om te trainen. Op zijn Instagram vertelt hij dat er in Marokko toch nog één keer is hardgelopen.

Druk seizoen

De Boo was ook wel toe aan vakantie nadat hij een druk seizoen achter de rug had. Het schaatsjaar zat voor de Groninger vol met hoogtepunten. Zo ging hij twee keer een titanenstrijd aan op de Olympische Winterspelen met Jordan Stolz. De Amerikaan won twee keer en De Boo pakte op de 500 en op de 1000 meter zilver in Milaan. Daarna was de Nederlander echter de beste. Op de WK sprint veegde De Boo de vloer aan met Stolz en pakte hij de titel op het WK sprint na de Olympische Winterspelen.

Na het seizoen ging De Boo ook nog de strijd aan met Joy Beune, vriendin van zijn beste vriend Kjeld Nuis. Tijdens de Zilveren Bal reden de twee een 3000 meter tegen elkaar nadat De Boo had gezegd dat hij dacht dat hij zou winnen. De Groninger kwam bedrogen uit, want Beune won en verbrak zelfs het baanrecord in Leeuwarden.