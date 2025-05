Topschaatser Joep Wennemars doet aanpassing voor Olympische Spelen: 'Nu zal het wel moeten'

De Olympische Winterspelen komen steeds dichterbij en dus zijn de meeste schaatsers alweer hard aan het trainen om goed beslagen ten ijs te komen. Een van hen is Joep Wennemars. Hij werd twee maanden geleden wereldkampioen op de 1000 meter en wil vanzelfsprekend vlammen op de Olympische Spelen. Daarvoor verandert hij iets ten opzichte van vorig jaar.

De wereldkampioen heeft vanwege het olympische jaar besloten om iets minder risico's te nemen in zijn voorbereiding. De 22-jarige schaatser van Team Essent geeft dat aan in gesprek met Sportnieuws.nl. Als hem gevraagd wordt of dat een bewuste keuze is, antwoordt Wennemars: "Ja, dat denk ik wel. Misschien komt het ook omadt ik me er sowieso bewust van ben dat ik minder risico's moet nemen."

Een blessure is immers altijd vervelend, maar al helemaal als je daardoor een slechte voorbereiding op (het kwalificatietoernooi van) de Olympische Spelen kent en misschien wel het toernooi moet missen. "Nu zal het wel moeten. Als je nu op je bek gaat met de fiets of er gebeurt iets geks, dan ben je je heel bewust van: oh shit, nu mis ik de aanloop richting dit seizoen. Ik denk dat iedereen zich daar bewust van is."

Ervaringsdeskundige Joep Wenne,ars

En Wennemars kan weten hoe fysieke problemen je seizoen voor een deel kunnen verzieken. Vlak voor het vorige schaatsseizoen begon moest de zoon van Erben geopereerd worden. Hij mistte daardoor een flink deel van de voorbereiding en kwam pas later in het seizoen echt in vorm. Het leverde hem wel een wereldtitel op tijdens de WK afstanden, want daar versloeg hij op de 1000 meter onder meer Jenning de Boo en Jordan Stolz.

Nu gaat de blik op de Spelen. Team Essent streek de voorbije dagen neer in het Nederlandse plaatsje De Lutte, maar de afgelopen jaren werd er natuurlijk al hard gewerkt ter voorbereiding op de Spelen. Ook bij Wennemars. "Het grootste gedeelte hebben we al gedaan. Deze zomer gaan we proberen het nog beter te maken."

Voorbereiden op OKT

Wennemars en alle andere schaatsers weten pas aan het eind van dit jaar of ze in februari 2026 deelnemen aan de Spelen. Eind december vinden namelijk de wedstrijden op het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) plaats. Daar zijn de tickets voor Milaan te verdienen.