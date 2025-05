Topschaatsster Joy Beune boekt maanden voor start olympisch seizoen al groot succes

De eerste schaatswedstrijden worden pas over enkele maanden afgewerkt, maar Joy Beune heeft haar eerste grote overwinning van dit seizoen al te pakken. De Nederlandse topschaatsster van Team IKO-X2O deelde dat dan ook trots op haar eigen Instagram.

Na al die overwinningen en titels van eerder dit kalenderjaar stond er namelijk nog een belangrijke taak op het lijstje voor Beune (26). De Nederlandse schaatskoningin wilde dolgraag zo snel als het maar kon haar motorrijbewijs halen. Daarvoor moest ze echter nog flink aan de bak.

Lachen met Jenning de Boo

Dat deed ze niet alleen, maar samen met een andere succesvolle collega. Ook wereldkampioen Jenning de Boo had de brandende ambitie om het rijbewijs in de wacht te slepen. Vorige week deelde Beune nog beelden van rijlessen met De Boo. Dat werd voor de mannelijke schaatser een ietwat pijnlijk moment.

Hij moest namelijk zijn meerdere erkennen in Beune, die simpelweg sneller was tijdens een proefstart. De motor sloeg namelijk af, waardoor Beune er veel sneller vandoor ging.

Belangrijk gedeelte rijbewijs binnen

De partner van Kjeld Nuis bleek dus al prima overweg te kunnen met de grote tweewieler en deelde dinsdagmiddag dan ook heuglijk nieuws. Ze heeft haar motorrijbewijs binnen. Ook haar motorinstructeur liet via Instagram met een trotse story merken dat hij er blij mee was. Het gaat om het zogeheten AVB-rijbewijs. Beune kan dus goed overweg met het voertuig en heeft dat praktijkgedeelte al binnen. Uiteindelijk moet ze ook nog een AVD-examen (verkeersdeelname) goed afronden.

Bijzonder schaatsjaar

Het eerst succesje is dus al binnen voor Beune en als de beloningen zich zo opstapelen wordt het een bijzonder schaatsjaar. Over negen maanden beginnen namelijk de Olympische Winterspelen in MIlaan. Beune won eerder dit jaar drie wereldtitels en is dus een van de topfavorieten voor olympisch goud.

Dan moet ze uiteraard wel plaatsing voor het toernooi afdwingen. Dat kan pas eind december tijdens het Olympisch Kwalificatie Toernooi in Heerenveen. Voor de Spelen van 2022 lukte dat jaren geleden niet.

Vakantie met Kjeld Nuis

Inmiddels zijn de schaatsers weer begonnen met hun voorbereidingen op het nieuwe olympische jaar. Na de WK afstanden in Hamar genoten Beune en Nuis van een luxe vakantie, maar ondertussen is het dus weer flink trainen geblazen. Door het gewenste rijbewijs van Beune is ze in ieder geval van één taakje verlost. Ook heeft ze de komende jaren geen contractzorgen, want na het WK verlengde ze haar verbintenis bij Team IKO tot maar liefst 2030.