Schaatsen is weliswaar geen heel grote sport in de Verenigde Staten, maar kom je thuis van de Olympische Winterspelen met gouden medailles in je koffer, dan gaan er deuren voor je open. Jordan Stolz geniet daar momenteel van in zijn geboorteland.

De Amerikaanse topschaatser reed in Milaan naar olympisch goud op de 500 meter en 1000 meter. Ook werd hij tweede op de 1500 meter. Twee weken later lag er nog zilver voor hem klaar bij de WK sprint in Thialf, Heerenveen. Daarna deed hij nog mee aan de Zilveren Bal in Leeuwarden, waar hij geen medaille aan overhield. Eindelijk mocht de vermoeide Stolz terug naar huis, na zo'n twee maanden in Europa.

MLB

En terug in de States merkte Stolz dat er meer aandacht voor hem was dan voorheen. Zo werd hij uitgenodigd om de eerste pitch te gooien bij de opening van het honkbalseizoen. De invitatie kwam van het MLB-team Milwaukee Brewers. Stolz komt uit de staat Wisconsin en Milwaukee is de grootste stad aldaar. Daarnaast is de ijsbaan Pettit National Ice Center in Milwaukee zijn thuisbasis als hij traint.

Poseren

De lokale krant Washington County Insider zegt dat het stadion van de honkbalclub uitverkocht was. Er kunnen een kleine 42.000 man in het stadion American Family Field. Stolz droeg een shirtje van de Brewers met het nummer 26, een verwijzing naar het jaar waarin hij voor het eerst olympisch kampioen werd.

De krant schrijft: "Achter de schermen heeft Stolz een hoop handtekeningen gezet en poseerde hij voor foto's. Hij zei dat de erkenning die hij krijgt een prachtige manier is om het schaatsen te laten groeien."

Albert Heijn Zaanlander

Stolz staat onder contract bij team Albert Heijn Zaanlander. Daar zal hij het komend seizoen Hylke de Boer niet meer tegenkomen bij de trainingen. De Amerikaanse topschaatser traint sinds 2023 bij de Friese schaatsploeg. In de eerste zomer dat de Amerikaanse topschaatser langere tijd in Nederland verbleef, vond Anema het geen goed idee om hem wekenlang alleen in een hotel te laten zitten.

Daarom werd Stolz ondergebracht bij de familie De Boer in Weidum, waar hij al snel een goede klik kreeg met broers Tjerk en Hylke, de zonen van oud-marathonschaatser Piet de Boer.