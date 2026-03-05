Jordan Stolz gaat de komende dagen een ongekende uitdaging aan door zowel de WK sprint als allround te rijden in Thialf. Voor de Amerikaanse topschaatser moet alles kloppen om beide toernooien te winnen en daarom heeft hij een opvallende beslissing gemaakt.

Stolz liet op de 500 en de 1000 meter op de Winterspelen zien dat hij momenteel de beste sprinter ter wereld is. De verschillen met Jenning de Boo waren echter niet groot en dus belooft het een interessante strijd te worden op de WK sprint. In tegenstelling tot De Boo zit het seizoen van Stolz er daarna nog niet op, want hij doet zaterdag en zondag ook nog mee aan de WK allround.

Daar is de Amerikaan zelfs de titelverdediger, want in 2024 werd hij wereldkampioen allround. De 21-jarige Stolz gaat de komende dagen voor een unieke prestatie proberen te zorgen. Nooit eerder won een rijder in dezelfde week beide wereldtitels. Zijn illustere landgenoot Eric Heiden slaagde er wel in om beide kampioenschappen in hetzelfde seizoen te winnen, maar toen werden ze op verschillende momenten gehouden.

Wissel moet Stolz helpen

Stolz is tot in de puntjes voorbereid op beide toernooien. Direct na de Spelen vloog hij vanuit Milaan niet naar de Verenigde Staten, maar naar Nederland. Dat vertelt zijn coach Bob Corby in gesprek met De Telegraaf.

Om zo goed mogelijk voor de dag te komen op beide toernooien zal Stolz ook een opvallende wissel toepassen. "Hij schaatst op dezelfde schoenen, maar wisselt van ijzers als het gaat om sprinten. Voor het allrounden heeft hij andere ijzers", vertelt zijn coach.

Alles stond bij Stolz in het teken van de Winterspelen en dus is het een raadsel voor Corby hoe zijn pupil voor de dag gaat komen in Thialf. "We hebben ons er niet specifiek op voorbereid, maar hij heeft er vertrouwen in. Anders zou hij er niet aan zijn begonnen. Jordan is jong, hij kan veel aan."

Drukke week voor Stolz

Stolz trapt af met het sprinttoernooi, dat op donderdag en vrijdag wordt gehouden. Dan rijden alle schaatsers twee keer een 500 meter en ook tweemaal een 1000 meter. Op de WK allround moet Stolz zaterdag en zondag ook vier keer in actie komen, maar dan op de 500, 1500, 5000 en 10.000 meter. Het wordt dus een hele drukke week voor het schaatsfenomeen, maar hij kan daar ook een mooi bedrag mee verdienen.