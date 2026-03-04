Jordan Stolz won twee keer goud op de Olympische Winterspelen en gaat deze week een bijzondere schaatsuitdaging aan. Hij rijdt zowel de WK sprint als de WK allround in Thialf. En dat is niet het enige opmerkelijke schaatsavontuur van Stolz in Nederland. Hij doet volgende week namelijk ook mee aan een uniek toernooi.

Stolz is immers aangekondigd als een van de deelnemers van De Zilveren Bal. Dat is een bekende 'schaatsshow' in Leeuwarden en geldt ook als feestelijk einde van het schaatsseizoen. Het toernooi bestaat uit wedstrijden over 100 meter, ideaal dus voor rappe sprinters als Stolz. Hij was er vorig jaar ook al bij en dat smaakte blijkbaar naar meer.

Nog meer deelnemers

De organisatie is vanzelfsprekend dolblij met de komst van de Amerikaan. "De olympisch kampioen is inmiddels een bekend gezicht bij onze schaatsshow en we zijn trots dat hij weer aan de start verschijnt." Daarnaast kondigde De Zilveren Bal ook onder meer Pien Hersman en Amber Duizendstraal aan. Eerder werden namen als Bjorn Magnussen, Yuma Murakami, Anna Boersma, Dione Voskamp, Janno Botman, Isabel Grevelt en Michelle de Jong al verwelkomd op de line-up. Waarschijnlijk komen er nog een paar aansprekende namen bij.

Voor het evenement dat al sinds 2016 bestaat is namelijk iets bijzonders georganiseerd. Het moet nog officieel worden aangekondigd, maar Jenning de Boo en Joy Beune gaan het tegen elkaar opnemen in een opmerkelijk duel. Zij racen tegen elkaar en doen dat over 3000 meter. Beune werd in 2025 wereldkampioen op die afstand en eindigde op de Olympische Spelen als vierde. Ze geldt dus als een van de beste vrouwen op die afstand, maar voor De Boo is het onbekend terrein. De topsprinter reed nog nooit een 3 kilometer.

WK sprint en allround

De schaatsers moeten eerst deze week nog flink aan de bak. Donderdag en vrijdag vinden de WK sprint plaats, terwijl zaterdag en zondag de WK allround worden gehouden. Een druk schaatsweekend dus en dat geldt al helemaal voor Stolz. Hij gaat voor een unieke dubbel en wil zowel het sprinttoernooi als het allroundtoernooi op zijn naam schrijven. In 2024 was hij al winnaar van de WK allround, maar de WK sprint won hij nog nooit. Als hij het sprinttoernooi wint, komt hij in een uniek rijtje met Shani Davis en Eric Heiden. Die twee Amerikanen zijn de enige schaatsers die ooit beide op toernooien goud wonnen.