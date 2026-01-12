Jordan Stolz deelde vorig jaar mee dat hij geen enkele sponsor had, omdat schaatsen niet groot genoeg is in de Verenigde Staten. Maar met de Olympische Spelen in zicht is inmiddels alles anders voor de Amerikaanse topschaatser én favoriet voor meermaals goud in Milaan.

Het 21-jarige schaatsfenomeen gaf een jaar geleden bij Milwaukee Journal Sentinel aan geen enkele sponsor te hebben in zijn thuisstaat Wisconsin. De Amerikaan gaf tegelijkertijd aan 'zeker niet blut' te zijn, maar wel op de centjes te moeten letten. Zo kocht hij zijn fiets met korting dankzij connecties van zijn coach. Ook traint hij gedurende het jaar niet altijd in de beste omstandigheden, omdat hij zijn reiskosten zelf moet ophoesten.

Maar nu is alles anders. Hij heeft inmiddels zes gouden plakken op de WK afstanden veroverd en is dé grote man om in de gaten te houden op de Olympische Spelen. Hij is het favoriet voor het goud op de 500, 1000 én 1500 meter en doet ook nog eens mee aan de mass start. Reden genoeg voor sponsoren om toch in te springen.

Dure sponsors

En op zijn Instagram is dat dan volop te zien. Stolz is zelf geen actieve poster: zijn feed op sociale media bestaat uit reposts van schaatsbond ISU waarop hij zelf te zien is en van gesponsorde berichten. Zo heeft het Zwitserse horlogemerk Omega zich aan Stolz gekoppeld, evenals automerk Honda, dierenvoermerk Nulo en kledingmerk Polo Ralph Lauren.

Weinig prijzengeld

Een flinke verbetering voor Stolz, wat hem ongetwijfeld ook een financiële boost oplevert. En dat is nodig ook, want enkel voor het prijzengeld hoeft een schaatser het bijna niet te doen. Stolz deed afgelopen weekend als Amerikaan natuurlijk niet mee aan de EK afstanden, maar dat toernooi toonde wel aan hoe weinig er te verdienen is.

Geld op de Olympische Spelen

De winnaar van een afstand ging naar huis met 1719 euro, voor de nummer drie lag slechts 644 euro klaar. Schaatsers die buiten het podium finishten, gingen weer met lege handen naar huis. Het IOC reikt zelf op de Olympische Spelen geen geld uit aan winnaars of deelnemers. Daar zijn de landen zelf verantwoordelijk voor. TeamNL deelt bijvoorbeeld 30.000 euro voor een gouden medaille uit. Hoe het in Amerika geregeld is, is niet duidelijk. Mogelijk maken olympiërs ná hun carrière aanspraak op 100.000 dollar.