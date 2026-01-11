De medailles op de EK afstanden zijn qua eer meer waard dan qua prijzengeld. Schaatsbond ISU heeft een bescheiden potje klaargezet voor de rijders die op het podium eindigden in het Poolse Tomaszow Mazowiecki. Het enige 'oranje' goud moet ook nog eens gedeeld worden door de ploegenachtervolging-vrouwen. Check hier wat alle rijders verdiend hebben op de EK afstanden.

Langebaanschaatsen is wereldwijd gezien een relatief kleine sport en dat heeft effect op de bedragen die erin omgaan. De bond ISU draait wat geld betreft niet zo lekker. De meest recente cijfers over de financiële status van de bond gaan over 2023 en in dat jaar draaide de ISU een verlies van bijna 4 miljoen euro.

Prijzengeld EK afstanden schaatsen

Dat is terug te zien in het prijzengeld voor de EK afstanden. Het winnen van een enkele afstand leverde 2000 dollar op (1719 euro), een tweede plek 1250 dollar (1074 euro) en een bronzen medaille is goed voor 750 dollar (644 euro). Een vierde plek of lager leverde helemaal niks op voor de schaatsers. In totaal werd er 56.000 dollar uitgekeerd bij de EK afstanden.

Bovenstaande bedragen gelden voor zowel de individuele disciplines als voor de teamonderdelen. De Nederlandse vrouwen Kim Talsma, Sanne in 't Hof en Evelien Vijn, die op de ploegenachtervolging het enige goud pakten, moeten de 'hoofdprijs' dus ook nog eens door drie delen.

Nederland pakte op de EK afstanden in totaal elf medailles en was daarmee het succesvolst van alle landen. Polen domineerde echter qua goud en sluit het zelf georganiseerde toernooi af als grote winnaar. TeamNL moet het doen met 'maar' één keer goud. Qua zilver (5) en brons (5) deed Nederland het meer dan prima, al voelt de ene medaille anders dan de andere.

Prijzengeld voor Nederlandse schaatsers op EK afstanden

Mannen:



- Tim Prins: 2000 dollar (1 keer individueel zilver en 1 keer individueel brons)

- Bart Hoolwerf: 1250 euro (1 keer mass start zilver)

- Louis Hollaar, Wisse Slendebroek, Kars Jansman, Stefan Westenbroek, Merijn Scheperkamp en Kayo Vos: 417 dollar (1 keer team zilver)



Vrouwen:



- Chloé Hoogendoorn: 2000 dollar (1 keer individueel zilver en 1 keer individueel brons)

- Isabel Grevelt: 1500 dollar (2 keer individueel brons)

- Sanne in 't Hof: 1416 dollar (1 keer teamgoud en 1 keer individueel brons)

- Evelien Vijn: 666,67 dollar (1 keer teamgoud)

- Kim Talsma: 666,67 dollar (1 keer teamgoud)

EK afstanden zijn wel belangrijk voor thuisland

Schaatsers die rondrijden op het ijs van de Ice Arena Tomaszów Mazowiecki hoeven dus niet te verwachten dat na dit weekend hun leven is veranderd. Een hoop Nederlandse toppers waren sowieso afwezig in Polen. Ze hebben een trainingsblok in de zon ingepland richting de Olympische Winterspelen van februari in Italië. De laatste voorbereiding op het ijs volgt in het laatste weekend van januari, wanneer de vijfde World Cup in het Duitse Inzell gereden wordt.

Zurek en Wiklund grootverdieners

Voor thuisland Polen zijn de EK afstanden wel cruciaal. De financiële ondersteuning van dat land hangt af van een goed resultaat. Dat ging meer dan uitstekend, met liefst zes gouden medailles. drie keer zilver en nog een keer brons. Damian Zurek werd met goud op de 500 en 1000 meter de grootverdiener bij de mannen: 4000 dollar. Bij de vrouwen pakte de Noorse Ragne Wiklund met ook twee keer goud (1500 en 3000 meter) hetzelfde bedrag.

