Topschaatser Kjeld Nuis bereidt zich momenteel voor op het olympisch schaatsseizoen tijdens een loodzwaar trainingskamp in het Duitse Inzell. Op Instagram deelt de schaatser liefdevolle beelden waarop te zien is dat hij aan het videobellen is met familie.

Met zijn collega's, onder meer Jenning de Boo, vermaakt Nuis zich prima in Duitsland, waar hij bezig is aan een loodzwaar trainingskamp. Zijn vriendin Joy Beune vertrok eerder met ploeggenoten Jesse Speijers en Stijn van de Bunt van Team IKO-X2O op trainingskamp naar Andorra, waar ze vorig jaar samen met Nuis een deel van de zomervakantie doorbracht. Nuis en Beune zitten beide in een andere schaatsploeg en moeten elkaar dus missen tijdens hun voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Familiemomenten vanuit Inzell

Ook zoontje Jax (8), die Nuis kreeg in een eerdere relatie met Jill de Robles, moet de schaatser missen vanuit de stad nabij de grens met Oostenrijk. Zijn zeldzame vrije momenten tijdens het drukke trainingskamp, benut hij dan ook graag om contact te leggen met het thuisfront. Op Instagram deelt hij een schermafbeelding van een videocall met familieleden, waaronder zoontje Jax, nadat hij de dag is begonnen met een duik in het water.

i © Instagram: @kjeldnuis

"Fam", schrijft Nuis erbij, gevolgd door een icoontje van twee handen die samen een hartje volgen. Zo te zien zijn Nuis zijn familieleden in Nederland met hun eigen trainingskamp bezig. Het drietal is gekleed in een wieleroutfit en zijn waarschijnlijk bezig met een fietstocht.

Lol met Jenning de Boo

Hoewel hij zijn vrienden en familieleden in Nederland moet missen, beleeft Nuis veel lol met zijn collega's, waaronder De Boo. Dat bleek uit een hilarisch moment in de auto dat de schaatsers afgelopen week op Instagram deelden. Terwijl Nuis vanuit de auto het Duiste berglandschap filmde, verscheen De Boo ineens naast het passagiersraampje met zijn vuist vooruit, alsof hij als Superman naast de auto vliegt.

Het leverde hilarische beelden op. Om het grappige beeld compleet te maken, voegde Nuis de iconische themesong van Superman toe aan de video. De mannen hebben ongetwijfeld een vergelijkbare video online voorbij zien komen en gaven er zelf hun eigen draai aan. Het resultaat is een geslaagde clip met een uitstekende De Boo in de hoofdrol.