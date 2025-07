Jake Paul is in Nederland. Dat is te zien in een nieuwe Instagram-video van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam. Zij werd uren eerder al gespot op de sociale media van haar Amerikaanse verloofde, terwijl ze dolblij knuffelde met zijn hond Thor. Onduidelijk was nog even waar het drietal herenigd was, maar het is nu zeker dat het in Nederland is.