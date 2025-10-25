Kjeld Nuis draait al een tijdje mee in de top van de schaatswereld. Toch is hij nog steeds gespannen richting de seizoensstart en het NK afstanden volgende week. Daarom werkt hij hard aan zijn mentale gesteldheid. "Ik vind het heerlijk."

Dat onthult Nuis in een interview met het AD. "Zo'n Nederlands kampioenschap vind ik dus nog steeds best wel spannend", bekent de topschaatser. De routinier stond al vijftien keer aan de start van dat toernooi, maar nog steeds kan de onzekerheid toeslaan. "Schaatsen is gewoon een moeilijke sport en ook ik doe nog steeds genoeg fout."

Daarom werkt hij met een sportpsycholoog. "Wedstrijden analyseren, maar dan op mentaal vlak. Waarom aarzelde ik in een bocht? Waar focuste ik op? Was ik al bezig met het eindresultaat? Je houdt jezelf echt een spiegel voor, van wat er in je hoofd speelt", legt de schaatser van Team Reggeborgh uit. "Vinden veel mensen heel spannend, maar ik vind het heerlijk."

'Teken van zwakte'

In zijn jongere jaren was Nuis nog terughoudend over mentale hulp. Hij vond het toen zelfs 'een teken van zwakte'. maar hij merkte al snel dat hij zichzelf voor de gek hield door te doen alsof er niets aan de hand was. Ik kwam bij al die grote gasten in het team en die liepen me daar allemaal toch chill rond in die trainingshal. Als jonge sporter denk je snel: zo moet ik me ook gedragen."

"Kijk mij eens effe cool zijn. Dan ga je acteren, doen hoe je helemaal niet bent. Kom je als King Kong die sporthal in", vervolgt de 35-jarige. "En dan sta je op het ijs en dan wil het gewoon niet, op de belangrijke momenten."

Geboorte van zoon Jax

Na het missen van de Winterspelen in Sotsji in 2014 besloot hij toch zijn mentale gesteldheid aan te pakken. Wat hem in die periode ook hielp was de geboorte van zijn zoonJax. Dat bracht perspectief en als vader begon Nuis dan ook veel meer te winnen.

Maar ook de gesprekken met de psycholoog hielpen hem. Hij leerde zijn gevoelens te accepteren. "Dat was echt een eyeopener voor mij: dat het allemaal helemaal prima is. Dat ik niet gek ben", vertelt hij. "Dat was een heel groot deel van de dingen die niet lekker liepen. Ik wilde er eigenlijk nooit heen omdat ik dacht dat het niet nodig was. Vond het laf. Dacht: hoezo, dan? Ik ben toch niet zwak. Maar de stap alleen voelde al goed. Het is net als met trainen eigenlijk."

Olympisch seizoen

Voor Nuis staat het olympisch seizoen op het punt van beginnen. Van 31 oktober tot en met 2 november vinden de NK afstanden plaats. Eind dit jaar volgt het cruciale olympisch kwalificatietoernooi (OKT) waar de tickets voor de Spelen worden verdeeld.

Nuis kan op de Winterspelen van Milaan in februari 2026 voor de derde keer deelnemen aan de Olympische Spelen. Hij heeft al drie gouden medailles op zak. In 2018 werd hij olympisch kampioen op de 1000 en 1500 meter. In 2022 prolongeerde hij de titel op de 1500 meter.