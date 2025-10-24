Schaatstopper Antoinette Rijpma-de Jong heeft dit jaar een foundation tegen pesten opgericht. Ze is nu hard aan het werk om zich in te zetten voor dat doel. Daarbij krijgt ze hulp van een aantal sportieve kinderen.

Rijpma-de Jong heeft in het verleden zelf te maken gehad met pesten. Dat had te maken met haar rode haarkleur. "Ik heb nog altijd last van bewijsdrang en onzekerheid. Nu heb ik dat met topsport kunnen omzetten in kracht", vertelde de schaatsster daar eerder over. Dat gevoel van zelfvertrouwen wil ze andere kinderen die gepest worden ook geven.

Daarom richtte ze de Antoinette Foundation op, samen met haar man Coen. "Pesten gaan wij niet oplossen, maar wat ons geholpen heeft is sport", aldus Coen. "Daar kunnen kinderen de energie en kracht vinden om wel zelfverzekerd te worden. Het zou mooi zijn als wij zo ons steentje bij kunnen dragen."

'Écht impact maken'

Inmiddels zijn ze hard aan het werk om dat te kunnen doen. Vrijdag sprak ze in Thialf over haar werk met het Jeugdjournaal. "We zijn druk bezig om de foundation verder vorm te geven en écht impact te maken", aldus Rijpma-de Jong. Er waren ook een aantal kinderen bij die zich inzetten voor het doel van de stichting.

Zo gaat Mila met haar klas langs de deuren met Sint-Maarten om geld op te halen voor de Antoinette Foundation. Faith gaat met haar moeder Monique zelfs honderd rondjes schaatsen en haalt daarmee ook geld op voor het goede doel van de kampioene.

Olympisch seizoen

Voor Rijpma-de Jong staat het schaatsseizoen ook op het punt om écht te beginnen. Van 31 oktober tot en met 2 november staan de NK afstanden op het programma. Het hoogtepunt van het komende seizoen zijn de Olympische Winterspelen in Milaan in februari. De schaatsers zullen zich daarvoor moeten plaatsen tijden het OKT eind dit jaar.