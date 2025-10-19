Topschaatsers Joy Beune en Kjeld Nuis genoten zondag van een andere sport. Het koppel kreeg namelijk een lesje tennis van de Nederlandse topspeler Jesper de Jong. De tennisser heeft zijn weg in de schaatswereld inmiddels goed gevonden.

De 25-jarige De Jong heeft namelijk een relatie met Pien Hersman, collega-schaatsster van Beune bij Team IKO-X2O. De toptennisser, die dit jaar zijn grote doorbraak beleefde, duikt op regelmatig op in Thialf om een rondje te schaatsen op het ijs.

De Jong staat momenteel 82e op de wereldranglijst en dus kunnen Beune en Nuis geen veel betere coach wensen. Maar echt goed gaat het ze nog niet af, als we de Instagram Story van Beune mogen geloven: 'Wanneer lompheid tennis ontmoet...'

Voorbereiding op speciaal seizoen

Waar voor De Jong het seizoen er bijna op zit, daar beginnen de schaatsers juist bijna aan het nieuwe jaar. Eind oktober staat het eerste toernooi op het programma: de NK afstanden in Heerenveen. De pas 21-jarige Hersman hoopt daar haar eerste podiumplek te pakken, nadat zij vorig seizoen zesde werd op de 500 meter.

Beune en Nuis gaan al wat langer mee. Het schaatskoppel zal de focus op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) hebben gelegd. Daar worden de tickets voor de Olympische Winterspelen verdeeld, het toernooi dat in februari 2026 op het programma staat. Nuis won al drie keer olympisch goud, zijn vriendin hoopt te debuteren op de Spelen.

Joy Beune

De 26-jarige Beune lijkt wel de grootste kanshebber op een medaille. Zij verkeerde het afgelopen jaar in absolute topvorm en won op de WK afstanden de 1500 meter, 3000 meter en de ploegenachtervolging. Een jaar eerder won zij juist de 5000 meter op de wereldkampioenschappen.

De twee sportstelletjes staan erom bekend veel te grappen en grollen op sociale media. Zo was het onlangs ook weer raak tussen Nuis en Beune. De 35-jarige Nuis had een enigszins opvallende caption gekozen voor zijn nieuwste Instagram-post, wat vraagtekens opriep bij zijn vriendin. Zij reageerde met een veelzeggend gifje.