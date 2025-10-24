Schaatsster Sanne in ’t Hof (27) is een van de toppers die eind oktober probeert bij de NK afstanden te schitteren. Inmiddels weet de specialiste op de langere afstanden dat ze geleidelijk in het seizoen moet groeien.

De nummer twee op de 5000 meter van de NK afstanden 2024 deed eerder in oktober mee aan het NK clubs. Ze reed op de 3000 meter een voor haar niet al te indrukwekkende tijd: 4.14,39.

Suzanne Schulting was sneller dan haar (4.13.22), terwijl Schulting nooit die afstand rijdt in wedstrijdverband en zich op het kortere werk richt. Hoe kan het dat een stayer verliest van een sprinter op de 3k?

Slecht

"Dat was slecht. Heb ik elk jaar. Het is nooit dat ik denk van oh, alles gaat van een leien dakje. Nee, natuurlijk niet', zegt In ’t Hof tegen Schaatsen.nl. "Ik moet even in het seizoen komen. Een topsporter leeft voortdurend met onzekerheden. Het water is nooit zonder rimpeltjes."

Het zit haar verder niet dwars dat specifiek Schulting een snellere tijd reed op de 3000 meter. "Oh, geen idee wat de mensen zeggen", zo zegt ze over de verbaasde reacties die het opleverde. "Het maakt me ook helemaal niet uit op dat moment. Ik weet dat ik verleden jaar 4.18 liet noteren en op het World Cup Kwalificatietoernooi 4.02, oftewel zestien seconden sneller. Dat gaat nergens over."

Ziek

Bovendien kan ze zat redenen aanvoeren voor de matige tijd bij de NK clubs. "Ik was immers materiaal aan het testen en was ziek geweest. De voorbije weken heb ik geen langebaanwedstrijden gereden, maar twee marathons die hartstikke goed liepen. Een mooie prikkel en een uitstekende training van constant intervallen, goed voor mijn lange afstanden."

Sterker

Ze zou begin dit jaar bij de WK afstanden uitkomen op de 5000 meter. Door ziekte kon ze niet rijden. "Ik heb er alles aan gedaan om op tijd fit te worden, maar helaas heeft het niet zo mogen zijn. Het is ontzettend zuur om het seizoen op deze manier af te sluiten", zei ze. "Het is nu zaak om eerst volledig te herstellen. Daarna gaat de focus op het olympisch jaar. Ik kom hier sterker uit."