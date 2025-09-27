Topschaatser Kjeld Nuis staat op Instagram stil bij de verjaardag van voormalig voormalig paralympisch kampioen Bibian Mentel. De snowboardster overleed in 2021 en zou zaterdag 53 jaar geworden zijn. 'Je wordt gemist', schrijft Nuis bij een foto van de twee waarop ze hun olympische en paralympische medailles tonen.

Mentel staat bekend om haar veerkracht en wordt nog altijd gezien als een inspiratiebron voor velen. De paralympisch snowboardster werd in totaal vijftien keer getroffen door de symptomen van botkanker, dat bij haar als twintiger gediagnosticeerd werd. Ze overleed uiteindelijk op 48-jarige leeftijd aan gevolgen van de ziekte.

'Voelen wij nog elke dag'

Mentel richtte een eigen foundation op, die zich inzet voor gelijke kansen voor iedereen met een lichamelijke uitdaging. De foundation wordt nog altijd voortgezet sinds haar overlijden. Zaterdag stond de foundation stil bij de verjaardag van de voormalig snowboardster.

'Lieve Bibian, op deze dag dat je eigenlijk 53 jaar zou worden denken we aan jou. Elke dag werken we aan jouw droom: gelijke kansen voor iedereen. Kon je maar zien hoeveel mensen we dankzij jou kunnen helpen, jouw grenzeloze inspiratie voelen wij nog elke dag', schrijft de organisatie bij een foto van Mentel die Nuis deelt in zijn verhaal op Instagram met een hartje.

'Voor altijd'

Later deelt Nuis een foto van hem met Mentel waarop de twee poseren met hun medailles die zij gewonnen hebben tijdens de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang, Zuid-Korea. 'Heldin voor altijd!', schrijft Nuis bij de foto. 'Je wordt gemist.'

i © Instagram: @kjeldnuis

Positiviteit

Mentel stond bekend om haar positiviteit. Hoewel haar situatie soms uitzichtloos leek, bleef ze vrijwel altijd positief. "Ik kies er bewust voor om me geen zorgen te maken en te genieten van elke dag. Dus de dood? Die is er wel, maar niet op schoot. Want daar zitten nog heel veel leuke plannen", vertelde de snowboardster ooit. Ze won in haar carrière drie keer paralympisch goud: op de snowboardcross in 2014 en 2018 en in dat laatste jaar ook nog op de banked slalom.