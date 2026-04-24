Op 10 mei vindt de Wings for Life Run plaats in Breda, een evenement waar topschaatser Kjeld Nuis standaard aanwezig is. Dit jaar vertolkt hij echter een andere rol dan normaal. Nuis zijn vaste rol als co-piloot wordt nu overgenomen door Churandy Martina.

De Wings for Life Run is een hardloopevenement dat op 10 mei wordt gehouden in Breda. Het evenement is van energiedrankmerk Red Bull. De lopers starten in het centrum van de binnenstad en moeten vervolgens een auto voorblijven. Zodra je ingehaald wordt door de auto, is je race voorbij en stap je uit. In die wagen zitten standaard Robert Doornbos en Nuis, maar dat is dit jaar dus anders.

Geen Nuis in de volgwagen

Nuis, zelf als atleet gesponsord door Red Bull, heeft dit jaar besloten om zelf mee te doen aan de Wings for Life Run. Dat betekent dat Doornbos zijn vaste partner in de volgwagen mist. Nuis heeft echter voor een passende vervanger gezorgd. De lopers zullen op 10 mei namelijk moeten proberen om de snelste man van Nederland voor te blijven, aangezien olympisch sprinter Churandy Martina naast Doornbos in de volgwagen zit.

Olympisch medaillewinnaar Nuis baalt er wel een beetje van dat hij niet als co-piloot naast Doornbos plaats zal nemen in de volgwagen. "Ik vind het oprecht ook wel jammer hoor. Het was oprecht gezellig en ik vond het heel leuk om te doen, maar ik wilde dit jaar gewoon zelf meedoen", zo vertelt hij via de kanalen van Red Bull.

Churandy Martina

De goedlachse Martina (41) werd in zijn loopbaan als sprinter drie keer Europees kampioen. Dat lukte op de 100 meter in 2016, de 200 meter in 2012 en in datzelfde jaar pakte hij de Europese titel op de 4x100 meter estafette. Martina heeft ook nog steeds het Nederlands record op de 100 en 200 meter in handen. De op Curaçao geboren sprinter deed ook mee aan de Olympische Spelen van 2012 in Londen en die van 2016 in het Braziliaanse Rio de Janeiro.

In een telefoongesprek tussen Doornbos en Nuis onthult de schaatser dat hij meedoet met de run en dat Martina hem daarom zal vervangen in de volgwagen. De ex-sprinter geeft aan er erg veel zin in te hebben. "Samen gaan we alleen maar positiviteit brengen", voorspelt de goedlachse Martina over de Wings for Life-run op 10 mei in Breda.