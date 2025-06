Patrick Roest stond afgelopen seizoen vaker niet dan wel op het ijs om een wedstrijd te schaatsen. Komend jaar moet alles wel op zijn plek vallen, want de topschaatster heeft nog twee grote doelen.

De prijzenkast van de 29-jarige Roest puilt nu al uit. Hij won meermaals goud op de WK's afstanden en allround, pakte tweemaal het eindklassement van de lange afstanden (5 en 10 kilometer) bij de World Cup en greep in totaal ook nog eens 22 medailles op NK's.

Op de Olympische Spelen maakte Roest tot nu toe indruk met zilveren plakken op de 5.000 meter, 10.000 meter (beiden in Beijing, 2022) en op de 1.500 meter in Pyeongchang in 2018. Alleen die gouden kleur ontbreekt dus nog. "Zo kijken andere mensen ernaar", antwoordt Roest desgevraagd bij Schaatsen.nl.

Veelvoudig wereldkampioen schaatsen komt na dramatisch jaar met goed nieuws: 'Het loopt op rolletjes' Patrick Roest was jarenlang een van Nederlands beste schaatsers, maar kende het afgelopen seizoen een jaar om heel snel te vergeten. De specialist op de langere afstanden is echter gebrand op revanche en dat laat de schaatser van Team Reggeborgh ook duidelijk merken.

Geslaagde carrière

"Als je mij tien jaar geleden zou hebben gevraagd welke prijs ik zou kunnen winnen, zou ik al die andere ook niet hebben opgenoemd. Ik ben al heel blij met wat ik heb bereikt en doe er alles aan om wel dat olympisch goud te winnen. Ik zou op het moment van stoppen niet zeggen dat mijn carrière is mislukt omdat dat goud ontbreekt."

Topschaatsster Angel Daleman (18) spreekt zich uit over roerige periode: 'Het was wel veel gedoe' Angel Daleman wordt gezien als het grootste schaatstalent van Nederland, maar het ging allemaal niet vanzelf om onderdak te vinden bij een commerciële ploeg. Haar lot kwam in handen van andere mensen te liggen. Een roerige periode, zo erkent de pas 18-jarige topsportster. "Jammer dat het zo is gegaan."

Veel wereldtoppers op de Olympische Spelen

Roest vond dat hij in 2022 op waarde is verslagen door de Zweedse sensatie Nils van der Poel, die de 5 en 10 kilometer op zijn naam schreef. De schaatser van Team Reggeborgh weet dat de concurrentie in 2026 ook weer moordend zal zijn. Hij somt op: "De vijf kilometer wordt een heel lastige. Zo is er Vladimir Semirunnii, Sander Eitrem die het hele jaar goed reed, Davide Ghiotto, Chris Huizinga." Hij legt uit dat de dichtheid van de wereldtop op de lange afstanden heel dicht bij elkaar ligt.

Nederlandse topschaatsster (24) stopt ineens: 'Eén van de moeilijkste beslissingen ooit' Robin Groot heeft donderdag plotseling haar afscheid als schaatsster aangekondigd. De 24-jarige rijdster van Team IKO-X2O maakte het nieuws zelf bekend op Instagram. 'Eén van de moeilijkste beslissingen ooit.'

Op zoek naar wereldrecord

Roest heeft nog een ander doel: de vijf kilometer schaatsen onder de zes minuten. Van der Poel heeft momenteel het werelrecord in handen met 6.01,56. Roest schaatste in 2024 in Salt Lake City het Nederlandse record (6.02,98) en weet dat daar de grootste kans is om onder die magische grens te duiken. "Je kunt iets willen, maar de natuur moet ook meewerken. Om in Thialf onder de zes minuten te eindigen, moeten de omstandigheden héél bijzonder zijn."

Kwalificatie voor de Spelen

Om überhaupt naar de Spelen te mogen, zal ook Roest zich 'gewoon' moeten kwalificeren. Tussen Kerst en oud en nieuw komen alle Nederlandse schaatsers samen in Thialf om om de felbegeerde tickets naar de Winterspelen in Milaan te strijden. In februari moet de medaille-oogst dan beginnen. Met voor Roest hopelijk een kans op goud.