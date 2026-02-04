Wordt er wel hard genoeg getraind door de Nederlandse schaatsers? Dat was de vraag die Gianni Romme, specialist op de lange afstanden, voorgeschoteld kreeg door Sportnieuws.nl. Nederland wordt de laatste jaren, zeker bij de mannen op de vijf en tien kilometer, voorbij gestreefd door allerlei namen uit het buitenland. Romme (52) denkt er het zijne van.

Als tweevoudig olympisch kampioen (Romme won de vijf en tien kilometer in Nagano in 1998) weet hij als geen ander hoe hard de wetten zijn op de lange afstanden. Maar om de huidige lichting af te fakkelen, gaat hem te ver. "Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik ben ook tien jaar coach geweest voordat ik manager werd. Dan zie je trends, ook in trainersland. Er komen dan ineens fenomenen om de hoek als Nils van der Poel. Die ging het op een hele andere manier doen en dat heeft mensen ook geïnspireerd. Maar of dat ergens de Nederlandse mannen op de lange afstanden iets niet goed doen, vind ik moeilijk om te zeggen."

'Pech met Patrick Roest'

Romme wijt het ook gewoon aan botte pech. "Het kan ook een generatie zijn die toevallig wat minder breed en sterk ontwikkeld is. Dat kan en dat kan een Spelen zo zijn en dan ineens kan er weer iets komen. We hebben ook een beetje pech met Patrick Roest, wat eigenlijk een hele goede schaatser was die op deze Spelen in Milaan had moeten excelleren. Alleen - en dat zie je - er kan je van alles overkomen en dan gebeurt dat niet. Nu hebben we een debutant met Stijn van de Bunt, en die is meteen de hoop in bange dagen."

Ontstoken kies

Roest wilde dolgraag zijn twee zilveren medailles op de lange afstanden die hij vier jaar geleden in Peking won verdedigen. Maar de Reggeborgh-rijder worstelt al bijna twee jaar met een blessure, een nasleep van een ontstoken verstandskies en de daarbij behorende vormdip en gemis aan wedstrijdritme. Op het OKT kwam hij er niet aan te pas en verraste Van de Bunt door zich als debutant op de 5000 en 10.000 meter te plaatsen voor Milaan.

