De keuze van Patrick Roest om de 10.000 meter over te slaan op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) lijkt op het eerste gezicht verstandig. Toch ziet Marianne Timmer vooral een zorgwekkend signaal in die beslissing. Volgens de voormalig topschaatsster zegt de afmelding meer over de mentale staat van Roest dan over zijn fysieke vorm.

In de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud is Timmer openhartig over de situatie van Roest en komt ze met een duidelijk advies. Ze wijst erop dat Roest slechts als reserve op de startlijst stond op de 10 kilometer en dat doorrijden weinig zou hebben opgeleverd. "Dit heeft geen nut. Dit is droevig om te zien", stelt ze. "Dit is iemand die vecht tegen zichzelf. Die wil wel, maar het lukt niet en die zit in zijn hoofd."

Volgens Timmer schuilt daarin precies het probleem. Doorzetten terwijl het mentaal niet klopt, werkt averechts. "Dan zit je jezelf een beetje te kwellen", stelt de drievoudig olympisch kampioene. Het gaat volgens haar nadrukkelijk niet om het talent of de inhoud van Roest. "Hij kan nog steeds goed schaatsen, maar dit is ver onder Patrick Roest zoals wij hem kennen."

Timmer heeft duidelijk advies aan Roest

Ook het feit dat Roest nog op de startlijst staat voor de 1500 meter, ziet Timmer niet als een oplossing. "Ik zou het gewoon niet doen. Waarom zou je dat doen?", vraagt ze zich hardop af. Volgens haar is Roest vooral aan het zoeken naar antwoorden. "Zoekende naar zichzelf en naar de drive."

Daarom komt Timmer met een opvallend, maar oprecht bedoeld advies. "Doe even wat anders. Neem afstand en ga terug naar de basis waarom je als kind bent begonnen met schaatsen." Volgens haar is dat nodig om jezelf weer terug te vinden. "Ga iets doen waarbij je je hoofd leegmaakt."

'Hij hoeft mij niet te bellen'

Dat Roest zelf na zijn 5 kilometer al sprak over het NK allround later dit seizoen, begrijpt Timmer, maar ook daar blijft ze voorzichtig over. Mocht hij haar om raad vragen, dan weet ze wat ze zou zeggen. "Doe maar niet. Hij hoeft mij niet te bellen, hij weet mijn mening al."

